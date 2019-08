Falta de medicamentos nas farmácias afecta mais o interior do país

A falta de medicamentos nas farmácias atingiu um máximo histórico no primeiro semestre deste ano. E são justamente as regiões mais desertificadas e economicamente mais desfavorecidas do interior do país as mais afectadas por este problema. Beja é o distrito onde o impacto do problema é maior: 9,3% dos doentes deste distrito dizem já ter sido obrigados a interromper o tratamento devido à indisponibilidade dos medicamentos no momento em que os tentavam comprar nas farmácias, quase o dobro da média nacional (5,5%), revela uma sondagem efectuada pelo Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (Cefar) da Associação Nacional de Farmácias (ANF).

