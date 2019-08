PR promulga alterações ao subsídio de mobilidade dos residentes na Madeira

A Assembleia da República aprovou em 19 de Julho, por maioria, com a única abstenção do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira, uma proposta que fixa em 86 e 65 euros as tarifas aéreas pagas, respectivamente, por residentes e estudantes madeirenses em viagens para o continente e Açores, sendo o restante pago directamente pelo Estado às companhias.