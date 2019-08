Cuba de Leonardo Padura, Trotsky e finanças. As leituras de Mariana Mortágua

Gosta de ler em cafés, prefere ter um livro em papel nas mãos e talvez seja por gostar tanto do objecto em si que não tem pudores em sublinhá-lo, em imprimir-lhe as marcas do tempo e do próprio manuseamento. A deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, admite que, como muita gente, usufrui da sensação de mergulhar num “bom romance”, que isso ajuda a desligar do universo de temas de economia que a absorve ao longo do ano, mas nem por isso deixará de levar páginas sobre finanças para ler nas férias.

