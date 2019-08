Comissão Europeia tem quase 900 vagas para estágios remunerados

A Comissão Europeia está a organizar um processo de selecção de candidaturas para estágios remunerados com a duração de cinco meses, a realizar de 1 de Março a 31 de Julho de 2020. Em causa estão perto de 900 vagas. As candidaturas terminam a 30 de Agosto.

Segundo explicou ao P3 Zélia Dias, do departamento de Informação e Comunicação do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, as vagas, com uma remuneração mensal de 1196,84 euros, são para posições em vários departamentos: “psicologia, desporto, engenharia, economia, gestão, direito, entre outras”. Isto porque “a Comissão Europeia tem tantas direcções gerais e tantos departamentos” que qualquer área está a admitir estagiários.

Um curso universitário de pelo menos três anos e um conhecimento muito bom (nível C, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas) de duas línguas oficiais da União Europeia (UE) — uma das quais inglês, francês ou alemão — são os requisitos exigidos. Além disso, e como se pode ler no anúncio, os candidatos devem ser nacionais de um dos Estados-membros da UE ou dos países candidatos que beneficiam de uma estratégia de pré-adesão, não podem ter experiência prévia de trabalho superior a seis semanas.

Depois de se candidatarem através do site Blue Book Traineeship, e caso passem à fase seguinte, os estagiários são convidados a realizar uma entrevista por telefone ou Skype.