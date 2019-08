Voltam em Agosto, oxalá ficassem todo o ano

Uns vêm do Norte, outros do Sul. Há quem venha da Ásia, Europa ou América, e há também quem não volte. Estamos em tempo de regressos, de abraços e memórias.

Com o calor começam as chegar aqueles que emigraram, que se fizeram à estrada por não encontrarem aqui a dignidade que a vida lhes deveria proporcionar. Atravessam a fronteira com a saudade do cheiro da terra que deixaram, das suas pessoas e costumes, da comida, da mãe, do pai e do irmão. Chegam com ganas de viver, de recordar e de fazer tudo aquilo que não puderam durante o resto do ano. Muitos têm saudade do Sol porque, por mais que neguemos, o Sol de Portugal é diferente do resto do mundo. Vêm eufóricos, inebriados pela alegria de regressar, muitas vezes tomados por estrangeiros no seu país, são olhados com desconfiança por quem cá ficou. Não é fácil gerir. Uns são corajosos porque se foram e outros porque ficaram, apesar da valentia não se medir por geografias.

Há um Portugal enorme fora das nossas fronteiras, um país que se desdobra por muitos países e continentes, um povo que trabalha por longas jornadas sem nunca esquecer do sítio de onde foi obrigado a sair. Por muito que tentemos criar a ideia glamorosa de que a globalização e a flexibilidade são pano de fundo para o acumular de experiências e realidades fora do país, não nos podemos esquecer que ninguém sai do sítio onde está bem. Se for por opção, o trabalho fora do país é uma oportunidade, mas sendo como uma necessidade, como é na maioria dos casos, é uma espécie de exílio. Um exílio económico.

Eles regressam para férias nestes dias, animam as festas das aldeias e dão cor a um Portugal profundo que, com o tempo, se tem vindo a tornar cinzento. Oxalá ficassem todo o ano. Oxalá pudéssemos receber os nossos emigrantes com uma perspectiva de vida como aquela pela qual tanto trabalham, lá longe dos seus. O seu regresso definitivo é um futuro que o país deveria ambicionar e acariciar. São milhões de portugueses que acrescentam valor a qualquer país por onde fiquem, que criam e inovam, que erguem cidades e constroem pontes, que pensam e fazem acontecer, que sonham e projectam, que cantam e compõem, que vivem e fazem viver. Imaginem estes milhões, juntos a outros tantos, no país onde nascemos e onde temos direito a ser felizes, se assim o entendermos, a trabalhar em conjunto por um país mais justo. Mas que ideia bonita.

“Não é justo que uns tenham de partir enquanto outros se passeiam com os bolsos bem forrados. Não é normal que para que um rico possa ser rico, muitos tenham de emigrar e outros que ser explorados, cá, no nosso país. Não saberei dizer o que é pior.”

Já passaram alguns anos desde que uns nos mandaram emigrar, mas não os suficientes para que deixemos de atravessar aquela fronteira que nos separa de quem queremos, para fazermos o que podemos para a construção de uma vida melhor. São pais e mães que emigram para que os seus filhos possam estudar, são filhos que depois de estudados emigram para poderem ambicionar algo de melhor e mais justo. Continuamos a partir por esse mundo fora, e por lá ficam, sem perspectiva de regresso, aqueles que por cá não conseguem pôr o pão na mesa.

Cá teremos de lidar com as nossas decisões, com as nossas opções políticas que nos continuam a empurrar até lá fora, cá teremos de reflectir sobre o país que temos e aquele que queremos.

No entretanto, vamos brindando com Vinho do Porto com aqueles que que por cá vão chegando.