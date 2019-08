Greve dos camionistas

Parece, que, segundo as informações que nos vão chegando, vamos ter, de novo, falta de combustíveis nas bombas. Triste sinal! Também parece que o governo está disposto a minorar os efeitos perniciosos desta greve utilizando a tropa que foi criada só para lutar contra os inimigos da Pátria que querem alterar as nossas fronteiras, e a alterar a lei da greve, limitando-a, o que só acontece com regimes ditatoriais. Trata-se de uma matéria sensível na qual os motoristas têm um poder reivindicativo muito mais acentuado do que os pilotos da aviação quando estes fazem greve, reclamando aumento de salário ou a melhoria das condições de trabalho.

Com os motoristas que afectam toda a população, dificultando o abastecimento de produtos alimentares e de combustível, o governo comporta-se como se se tratasse de uma reivindicação menor, querendo decretar serviços mínimos muito alargados para minorar os efeitos desta greve e, assim, não satisfazer as reivindicações destes motoristas. Aceito e compreendo que os patrões que pagam os salários aos motoristas de matérias perigosas não possam pagar o que os grevistas reclamam. Então a GALP, que tem a um lucro líquido anual de centenas de milhões de euros, não poderia dar um subsídio que pudesse restituir a paz e a justiça a este país que ainda utiliza mão-de-obra como se estes condutores fossem escravos?

Artur Gonçalves, Sintra

A floresta amazónica em perigo

Noticiou o PÚBLICO (30/7), num trabalho jornalístico levado a cabo por Ricardo Cabral Fernandes, que “só em Junho a desflorestação da Amazónia aumentou 80% face ao mesmo do ano passado”. É deveras preocupante a política ambiental levada a cabo pelo execrável presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Este militarão inculto, grosseiro e desprovido de sensibilidade é a favor dos proprietários de terras e da desenfreada exploração mineira e agrícola. Sabendo-se que a floresta amazónica “é uma questão absolutamente crucial para a estabilidade do clima do planeta”, o que restará da Amazónia quando Bolsonaro abandonar a presidência? Os garimpeiros - agora que estão respaldados pelo militarão Bolsonaro - até onde irão na sua sanha predadora?

António Cândido Miguéis, Vila Real

Violência e saúde mental

Os sucessivos massacres de inocentes, como o de EL Paso e o de Ohio (EUA), são um barómetro da falta de sanidade social. Estes crimes hediondos, ora motivados por racismo, ora por ódios entre crenças religiosas, ou mesmo por causas mais subjetivas, traduzem a banalização da maldade e da crueldade em sociedades muito avançadas tecnologicamente, mas com falhas notórias em aspectos cruciais da civilidade e do humanismo. A violência primitiva na relação entre pessoas, a propaganda militarista e a guerra, o banditismo armado, a liberal venda de armas, a propagação de programas de ficção agressiva e de terror na Net, os jogos virtuais de matanças competitivas, são sinais alarmantes do mal-estar insano da colectividade e do ecossistema social e cultural. Atribuir à doença mental, a causa desta violência social, é o mecanismo primitivo do bode expiatório.

José Manuel Jara, Lisboa