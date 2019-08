Justiça do Paraná ordena transferência de Lula para prisão de São Paulo

O ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva vai ser transferido da sede da Superintendência da Polícia Federal na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, para uma prisão no estado de São Paulo, que a Agência Brasil diz que será a de Tremembé, no interior do estado, onde irá cumprir o restante da pena de oito anos e dez meses de prisão a que foi condenado por corrupção.

A decisão foi anunciada pela juíza Carolina Lebbos, da Justiça Federal do Paraná, que atendeu um pedido do superintendente da Polícia Federal do estado. Luciano Flores alegou que a presença do ex-Presidente altera a rotina do edifício.

A data da transferência para o conhecido “presídio dos famosos” será decidida pela Justiça Federal de São Paulo.

A defesa de Lula, que está detido desde Abril do ano passado, não concorda com a decisão judicial. Os advogados pretendiam que o ex-Presidente aguardasse a decisão do Supremo Tribunal Federal ao pedido da defesa em relação às decisões do então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. No entanto, a juíza negou o pedido e decidiu-se pela transferência.

“A pretendida remoção pode vir a acentuar o constrangimento ilegal sob análise pela Suprema Corte”, alegavam os advogados, já que a Polícia Federal é “órgão subordinado ao Ministério da Justiça, actualmente comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro”.

O advogado de Lula Cristiano Zanin afirmou, numa nota citada pelo Folha de São Paulo, ainda não ter sido consultado sobre o local de transferência, nem se existem em São Paulo “estabelecimentos compatíveis com Sala de Estado-Maior”, referindo-se ao ex-presidente Michel Temer que em Maio esteve detido durante seis dias, quatro dias na sede da Polícia Federal em São Paulo e os últimos dois na sala do Estado-maior do Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar.

O Partido dos Trabalhadores, de que Lula foi líder, considera a decisão de Carolina Lebbos ilegal e “um gesto de perseguição” ao ex-chefe de Estado, porque lhe “arbitrariamente as prerrogativas de ex-presidente da República e ex-comandante supremo das Forças Armadas”.

O antigo chefe de Estado brasileiro foi condenado num processo da operação Lava-Jato sobre a posse de um apartamento de luxo na cidade do Guarujá, estado de São Paulo, alegadamente dado ao ex-Presidente como pagamento de suborno pela construtora OAS.