O homem inocente que esteve preso por arrendar um AirBnb com droga na garagem

O “pesadelo” do britânico Robert Mansfield-Hewitt dura há mais de um ano: foi em Maio de 2018 que o engenheiro electrotécnico decidiu arrendar uma casa através da plataforma online AirBnb na região espanhola de Algeciras, perto de Gibraltar. Estava há dois dias na casa quando acabou por ser preso, depois de a polícia encontrar mais de uma tonelada de haxixe na garagem da habitação. Desde então, cumpriu um ano de prisão, acusado de ter cometido “um delito contra a saúde pública”, relata o jornal El Mundo — mas estava inocente.

“Foi assustador. Nunca tinha tido problemas com a lei. Tenho uma alma boa e nunca me envolveria em drogas”, garantia o homem de 50 anos ao jornal britânico The Sun. Mansfield-Hewitt regressará nesta quinta-feira a casa, em Chichester (Reino Unido), para se reencontrar com a sua mãe: “Estamos aliviados de que este pesadelo tenha acabado”, diz Robert.

O britânico passou um ano na prisão de Botafuegos – estava inocente, não tinha antecedentes criminais, mas a Justiça pretendia condená-lo a quatro anos de prisão e ao pagamento de uma multa de sete milhões de euros. Só no final de Julho é que um juiz decidiu retirar as acusações, ainda que pedisse o pagamento de uma multa de 1500 euros por ter arrendado uma casa sem licença. Neste caso, a pessoa que estava a arrendar a habitação era um marroquino de 60 anos, escreve o El Español. Ao que se sabe, o proprietário não foi chamado para ser interrogado.

Antes de tudo acontecer, Robert Mansfield-Hewitt tinha aceitado encontrar-se com o proprietário duas semanas antes da sua viagem e tinham combinado que a casa seria arrendada durante uma semana. Tudo corria bem, até que houve uma operação policial no local. As autoridades não encontraram nada na habitação que tinha arrendado – na qual apenas estivera 48 horas –, mas sim na garagem adjacente. Foram cerca de 1,5 toneladas de haxixe. “Arrastaram-me para fora de casa e fizeram-me cair ao chão, na terra”, contou o acusado.

“Foi tudo uma farsa: pensavam que eu ia fugir para o meu país, negaram-me a possibilidade de pagar fiança, tiraram-me o passaporte e enviaram-me para a prisão”, conta o britânico que sofre de uma doença hepática. Agora diz que só quer esquecer o que aconteceu e voltar a casa.