El Paso e Dayton recebem Trump de braços caídos, com a frieza do “dever formal”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, visita nesta quarta-feira as cidades de El Paso e Dayton, onde no último fim-de-semana dois atiradores mataram um total de 31 pessoas.

Mas a típica recepção calorosa que era reservada aos presidentes norte-americanos em momentos de dor e luto vai ser diferente no caso de Trump. O presidente da câmara de El Paso, um republicano, fez questão de dizer que vai receber o Presidente dos EUA porque esse é o ser “dever formal”, e a mayor de Dayton, uma democrata, foi mais longe e encorajou os habitantes a protestarem contra a visita.

Em causa está a acusação de que as declarações do Presidente Trump sobre imigração – durante a campanha eleitoral e desde que chegou à Casa Branca – têm alimentado um clima de racismo e encorajado os supremacistas brancos.

O suspeito do ataque em El Paso, identificado como Patrick Wood Crusius, de 21 anos, publicou um manifesto anti-imigração no site 8chan onde fala numa “invasão hispânica” nos EUA – um termo usado várias vezes pelo Presidente Trump para se referir à chegada de imigrantes da América Central, em caravana, à fronteira dos EUA com o México.

Numa reacção não muito entusiástica à visita de Trump, o mayor de El Paso, Dee Margo, declarou que vai “continuar a rebater qualquer declaração imprecisa sobre El Paso”.

“Não permitiremos que ninguém retrate El Paso de uma forma que não seja consistente com a nossa história e com os nossos valores”, disso o responsável eleito pelo Partido Republicano, numa referência indirecta ao Presidente norte-americano.

Em Fevereiro, durante o discurso do estado da União no Congresso, Trump disse que El Paso era uma das cidades mais perigosas do país antes da construção das vedações na fronteira com a vizinha Ciudad Juárez, no México, entre 2008 e 2009.

Mas essa afirmação não é verdadeira – segundo os dados oficiais, os índices de criminalidade em El Paso têm descido de forma acentuada e sustentada desde meados da década de 1990, e quando as vedações foram construídas estavam já abaixo da média para uma cidade de grandes dimensões. Em Abril deste ano, El Paso foi considerada uma das dez cidades mais seguras do país pela empresa Safewise.

Ainda mais duro com o Presidente norte-americano foi o antigo congressista do Partido Democrata e candidato às eleições presidenciais Beto O’Rourke.

Nascido em El Paso e eleito para a Câmara dos Representantes por três vezes consecutivas pelos eleitores da região, O’Rourke disse que “não há lugar” para o Presidente norte-americano naquela zona do Texas.

“Ele ajudou a criar aquilo a que assistimos em El Paso no sábado. Ajudou a criar o sofrimento que estamos a sentir neste momento. Esta comunidade precisa de sarar as suas feridas”, disse o antigo congressista.

Mais a norte, no estado do Ohio, a mayor de Dayton anunciou que vai dizer a Donald Trump “o quão inútil ele tem sido”.

“Ele fez esta cama, e agora vai ter de se deitar nela”, disse Nan Whaley, eleita pelo Partido Democrata. “As declarações dele têm sido dolorosas para muitas pessoas na nossa comunidade, e acho que as pessoas que estão contra a visita dele devem dizer isso mesmo.”

Ao contrário do atirador de El Paso, o suspeito do tiroteio em Dayton não tinha ligações conhecidas à supremacia branca nem fazia declarações anti-imigração.

A polícia diz que Connor Betts, de 24 anos, tinha um passado de grande interesse por violência e tiroteios em massa, e os seus colegas de escola contam que ele fez uma lista com as pessoas que queria matar e violar.

Na conta do Twitter que se acredita ter sido criada e mantida por Connor Betts (entretanto suspensa) havia mensagens de apoio a posições extremistas, mas ligadas à extrema-esquerda e ao movimento antifascista. A sua última mensagem, publicada no dia do ataque, era uma declaração de ódio à ala mais moderada do Partido Democrata. “Os millenials têm uma mensagem para a geração Joe Biden: despachem-se e morram.”

Na segunda-feira, o Presidente norte-americano fez uma declaração ao país, referindo-se aos ataques como “matanças selvagens”.

“O atirador de El Paso publicou um manifesto online consumido pelo ódio racista”, disse Trump. “A uma só voz, a nossa nação tem de condenar o racismo, a intolerância e a supremacia branca.”

Mas os seus críticos acusam-no de ter passado ao lado de uma discussão profunda sobre o acesso às armas nos EUA, dando mais destaque a outras causas: as falhas na identificação de sinais de violência antes dos ataques; a “glorificação da violência” nos jogos de vídeo; e os problemas no tratamento das perturbações mentais.