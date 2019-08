Hostelworld faz 20 anos e escolheu 20 hostels no mundo para a festa. Um é em Lisboa

Instalado no palácio Schindler, frente ao jardim de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, o The Independente foi um dos 20 hostels no mundo escolhidos para receber a festa de aniversário do Hostelworld.

O site de reservas de alojamento está a comemorar duas décadas de existência e faz do número redondo o conceito para uma grande celebração: 20 festas, 20 dias, 20 hostels, 20 países.

Os festejos arrancaram no St. Christopher’s Berlin Mitte, na capital alemã, a 1 de Agosto, e vão prolongar-se até dia 20, com festas em hostels dos quatro continentes. A 19 de Agosto, é a vez do projecto português agitar as velas como um “superstar”, o tema escolhido para este penúltimo evento, com “direito a uma passadeira vermelha e a referências a estrelas do cinema e da música”.

A programação vai incluir música ao vivo, jogos, competições, bebidas especiais e concursos de máscaras, enumera o grupo hoteleiro em comunicado. O mestre-de-cerimónias será Steve Yalo, um viajante e youtuber norte-americano, ou melhor dizendo, um influencer das viagens.

Para marcar presença em cada uma das festas (além da portuguesa, nos próximos dias vão ainda decorrer festas em Sydney, Paris, Telavive, Goa, Veneza ou São Paulo, por exemplo), é preciso reservar estadia no hostel anfitrião na noite em questão. No caso do alojamento português, um mínimo de 20,40€ em dormitório misto de nove camas, à data de publicação deste artigo. Apenas o Puri Garden, na Indonésia, estava esgotado na data da respectiva festa (12 de Agosto).

Todos os hóspedes com presença numa das festas podem ainda candidatar-se a um prémio: “cinco noites de alojamento” em dormitório num dos 20 hostels escolhidos para acolher a festa e voos, num valor máximo de mil euros.

Para participar no sorteio basta inserir o número da reserva do alojamento e o e-mail até 31 de Agosto. O sorteio é feito a 1 de Setembro – as viagens são entre 2 de Janeiro e 30 de Junho de 2020, “excluindo dia dos namorados, Páscoa, férias escolares e feriados”.

O The Independente abriu em 2011 e marcou a “hostelaria” portuguesa, trazendo um ambiente de luxo a um segmento que até então estava afastado de tal conceito. Não em vão, pouco depois da abertura foi logo considerado o hostel mais luxuoso da Europa. Instalado num palácio restaurado perto do Bairro Alto, inclui o restaurante The Decadente e tem como cereja no bolo o bar-restaurante The Insólito, miradouro para a Lisboa do Castelo à Baixa e Tejo. O grupo esteve também envolvido no desenvolvimento do hostel da Sandeman em Gaia.

A Hostelword, cujo grupo é proprietário também do gigante hostels.com ou do Hostelbookers, segundo dados da empresa, inclui mais de “36 mil propriedades em 170 países”, contando "11,5 milhões de opiniões de clientes”. O site e app operam actualmente em 19 línguas. O grupo, com sede em Dublin, Irlanda, tem escritórios em Londres, Xangai, Sydney e Porto.