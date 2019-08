Problema informático provoca cancelamentos e atrasos nos voos da British Airways

A British Airways anunciou na manhã desta quarta-feira que várias ligações estão a sofrer perturbações devido a um problema informático. Os aeroportos londrinos foram directamente afectados por esta irregularidade, mas as consequências estendem-se aos restantes aeroportos europeus onde a companhia opera. Alguns voos foram cancelados nos aeroportos de Belfast, Glasgow e Edimburgo. O voo da British Airways que liga Heathrow a Lisboa chegará com três horas de atraso a Portugal devido a esta situação.

Numa publicação feita nas redes sociais, a companhia aérea pediu desculpa aos clientes pelos incómodos causados, aconselhando os passageiros a verificarem o estado dos voos no site da British Airways antes de se dirigirem aos aeroportos.

“Estamos a trabalhar o mais rapidamente possível para resolver um problema nos sistemas que resultou em cancelamentos e atrasos em alguns voos de hoje [quarta-feira]. Estamos a oferecer aos nossos clientes com ligações de curta distância para esta quarta-feira com partida nos aeroportos de Heathrow, Gatwick e Londres a oportunidade de remarcarem a viagem para outro dia”, pode ler-se no comunicado.

Este problema informático causou dificuldades aos passageiros no momento de realização do check-in online. Nos aeroportos, formaram-se longas filas nos balcões de atendimento. Em Maio de 2017 a British Airways também sofreu problemas deste tipo. Mais de 75 mil passageiros ficaram “presos” em Heathrow e Gatwick.