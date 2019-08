Um grande festival de marisco em Olhão com os olhos na Ria Formosa

Neste festival é certo que não faltam grandes estrelas da música. Mas os cabeças-de-cartaz são mesmo santolas e sapateiras, lavagantes e lagostas, camarões e amêijoas, conquilhas e ostras, mexilhões e percebes... É o regresso do Festival do Marisco de Olhão, há 34 anos a alegrar muita gente no Algarve.

Serão “os melhores bivalves e uma grande variedade de mariscos da Ria Formosa, cozinhados como só os olhanenses sabem”, garante a autarquia local, responsável pela organização.

E não vão faltar “cataplanas, açordas e arrozes”, com grande destaque para os afamados arroz de marisco e xerém. Durante seis dias, o festim decorre no Jardim Pescador Olhanense, na zona ribeirinha da cidade, onde são esperados cerca de 50 mil visitantes.

Realizado de 9 a 14 de Agosto, o sabor do festival vem do mar, mas a degustação não se limita ao prato. A acompanhar há um cartaz com animação circense, artesanato, showcookings no Coreto (com os chefs dos hotéis Real ou Vila Monte) e doçaria, incluindo uma banca de promoção do folar da terra - um dos finalistas algarvios às 7 Maravilhas Doces de Portugal.

No cartaz musical imperam Matias Damásio e Aurea (9 Agosto), HMB (10), Killer Queen (11), Paula Fernandes (12), Ludmilla (13) e Resistência (14), entre outros.

Foto O festival é em grande e atrai milhares de pessoas diariamente DR/Festival do Marisco

Para as crianças, há um Kids Club “onde os mais novos podem brincar e divertir-se” enquanto os pais se dedicam ao marisco.

O festival decorre diariamente das 19h30 à 1h30, com concertos às 23h30. Bilhetes a 7€ e 9€ (dia) e 42€ (passe) - que podem ser adquiridos na bilheteira ou no Ticketline e algumas lojas - sendo a entrada gratuita para crianças até aos seis anos. Pode acompanhar o evento no site e no Facebook oficiais.