Chuva no Verão

Não é motivo para os negacionistas da crise climática, vulgo aquecimento global, se instalarem em Portugal. Mas as baixas temperaturas para a época, acompanhadas, desde esta quarta-feira, por alguma chuva, são motivo bastante para deixar insatisfeitos os que, sendo Verão, esperariam sentí-lo na pele. Outros agradecerão - parte do país está com falta de água - aquilo que é mau para o turismo. Mas, pelo que se viu em Julho e, no que levamos de Agosto, andamos, de facto, em contraciclo com o que se vê noutros pontos do Hemisfério Norte, onde o calor, excessivo, tem sido regra nesta estação. Vamos lá ver o que nos reservam os próximos dias.