“Tenho vergonha de ser português. Estes serviços mínimos são um atentado à democracia”

O representante do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, reagiu de forma cáustica ao anúncio de serviços mínimos decretados pelo Governo, ironizando que “acima disto só os serviços mínimos decretados a 150%”. Em declarações à SIC Notícias, feitas mal acabou a longa conferência de imprensa em que estiveram presentes três membros do Governo, Pardal Henriques disse “ter vergonha de ser português”, num dia em que, acusa, viu o Governo do seu país a decretar “um verdadeiro atentado à democracia”.

Nas palavras do advogado, “decretar a obrigatoriedade de cumprir a 100% a quase tudo e 50% no pouco que resta” não é “levar a sério o direito à greve destes trabalhadores”. "O direito à greve é um direito constitucional e o Governo acaba de pô-lo em causa. Hoje devia ser decretado um feriado nacional, em oposição àquele 25 de Abril em que se comemora a democracia”, afirmou.

A lista de serviços mínimos divulgada esta tarde pelo Governo inclui um valor de 50% no abastecimento de postos de combustíveis não pertencentes à rede de emergência (nestes o valor estabelecido é de 100%) e no abastecimento de empresas de transportes de mercadorias; de 75% no abastecimento de empresas de transportes de passageiros, transportes de alimentos e animais, e de instituições de assistência social; e de 100% no abastecimento a portos, aeroportos e aeródromos, instalações militares, hospitais, centros de saúde, bombeiros, forças de segurança e de protecção civil.

Apesar das palavras duras com que reagiu às declarações do Governo, o advogado do SNMMP não admitiu de imediato se os motoristas iriam ou não cumprir estes serviços mínimos, e se o sindicato iria de alguma forma tentar impugnar este decreto como, numa entrevista anterior entrevista à RTP, Pardal Henriques avisou que iria fazer. Por agora, o advogado diz que vai reunir a direcção e ouvir os associados.

O “aviso” para a intenção de impugnar o despacho dos serviços mínimos havia sido deixado para o caso de ele incluir o serviço de cargas e descargas – que, diz o advogado, os contratos destes motoristas não contempla. Esta tarde, e depois de saber que os serviços mínimos obrigam os motoristas a fazer estas operações, Pardal Henriques, perguntou quem vai pagar aos motoristas para fazer isso. “É que os motoristas não são pagos para fazer estas cargas e descargas. O Governo está a pedir aos motoristas a executar trabalhos para os quais não são pagos”, avisou.

Na conferência de imprensa o ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes, explicou que o Governo tentou assegurar por todos os meios que essas operações irão ser feitas, “no caso dos senhores motoristas não estarem disponíveis para as fazer”. “Que não haja duvidas que essas operações são feitas pelos senhores motoristas”, começou por dizer Matos Fernandes. Mas, na dúvida, acrescentou, essas operações estão incluídas nos serviços mínimos. “E, em acréscimo, o Governo já tem garantias assinadas por parte das empresas de fornecimento de combustível que há quem esteja apto a fazer essas operações, assim como nos postos de abastecimento também haverá gente apta a fazer essa operação”, garantiu.

Nas mesmas declarações, Pardal Henriques também frisou “o ridículo da situação” de o Governo “ter já declarado a situação de emergência energética quando a greve ainda não se iniciou sequer”. “Isto só mostra que o Governo está desde sempre mais preocupado com os patrões e com as petrolíferas, e não com estes trabalhadores”, acusou. A mensagem que o executivo passa aos motoristas é: “Trabalhem porque os vossos problemas são vossos, resolvam-nos”, disse o advogado.

Sobre se os motoristas vão cumprir os serviços mínimos, Pedro Pardal Henriques ironizou que “é possível cumprir... se não houver greve”. O sindicato vai reflectir e conversar com os associados sobre o passo seguinte.

Pardal Henriques fez estas declarações à porta da Procuradoria-Geral da República onde, ao lado do presidente do sindicato, Francisco São Bento, disse ter ido entregar uma denúncia acerca da fraude fiscal que é praticada por várias empresas de transporte. “Trata-se de uma queixa que os motoristas fazem há muito tempo, e que se refere ao facto de as empresas não declararem tudo o que facturam e pagam aos motoristas. Há muito que nos pediam para fazer esta denúncia. Foi isso que aqui viemos fazer. Estimamos que a evasão fiscal destas empresas seja superior a 300 milhões de euros por ano”, disse Francisco São Bento.

Também o Sindicato Nacional de Motoristas de Mercadorias afirmou que iria reunir-se com juristas antes de tomar posição sobre o despacho que decretou os serviços mínimos, revelou ao PÚBLICO Anacleto Rodrigues, líder desta estrutura sindical.