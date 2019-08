Vendas de combustível aumentaram 30%

Sem pânico, mas com consistência, os portugueses têm estado nos últimos dias a garantir que não são apanhados na curva se o cenário de greve dos motoristas de matérias-perigosas, anunciada para a próxima segunda-feira, se vier a concretizar.

O aumento da afluência aos postos, confirmado pelas companhias petrolíferas, traduziu-se em vendas de combustível superiores em 30% “a uma semana comparável ao longo do ano”, revelou esta quarta-feira o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, em conferência de imprensa.

São as “cautelas naturais dos portugueses”, que já estão “a prevenir-se” para um cenário de greve, adiantou Matos Fernandes. Mas se há mais procura, também há mais oferta, e isso faz uma “grande diferença” face à situação vivida em Abril, garantiu o ministro do Ambiente na conferência de imprensa em que o Governo divulgou os serviços mínimos que serão decretados a partir das zero horas de segunda-feira, caso a greve avance.

“Alguns postos”, disse o ministro, “estão a comprar o quádruplo do que é costume. Tudo se conjuga, acredita Matos Fernandes, para que “boa parte dos portugueses” chegue a domingo à noite com o combustível “de que vai precisar para os próximos dias” e que, nas bombas, os depósitos também estejam mais cheios do que é habitual.

Ao longo desta quarta-feira foram surgindo relatos e imagens a dar conta de filas de automóveis em alguns postos de abastecimento na Grande Lisboa, acompanhadas de informações de rupturas pontuais de stocks em alguns combustíveis de determinadas bombas.

Na terça-feira, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) já havia confirmado que estaria a haver uma maior afluência aos postos de abastecimento em Portugal, mas garantindo não se ter verificado “situações de ruptura”.

“As pessoas estão a precaver-se, tal como foi aconselhado pelo Governo, e as companhias estão a garantir que os postos estão na máxima capacidade”, disse fonte oficial da Apetro.

O cenário foi corroborado por algumas empresas contactadas pelo PÚBLICO. “Tem havido mais procura nos últimos dias”, quando se compara com anos anteriores, reconheceu a Repsol, adiantando que tem procurado “através dos meios de distribuição disponíveis, responder à procura, maximizando os stocks nos postos de abastecimento.”

Também a BP confirmou ter “verificado uma alteração do padrão médio do comportamento dos seus clientes”, mas reforçou “a posição da Apetro de que não existem razões para alarme, uma vez que não existe até ao momento falta de combustível”.

A petrolífera explicou ainda que, desde que o pré-aviso de greve foi anunciado, “está a executar um plano” que visa “minimizar os impactos desta possível paralisação junto dos seus clientes”.

Com “tanques bem abastecidos por todo o país”, “camiões-cisterna disponíveis para o caso de o Governo mobilizar os condutores militares” e “gerentes treinados para fazer as operações de descarga nos postos”, a Prio diz-se “pronta para a greve”, se esta vier.

Confirmando que houve um “elevado volume de abastecimento” nos últimos dias, a empresa diz que manterá a sua app e o site actualizados “sobre disponibilidade de produto posto a posto”.

Ssublinha, no entanto, que “apesar de toda esta preparação”, preferia “que não houvesse greve”.