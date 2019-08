Pescadores ameaçam procissão em protesto contra cabo submarino em Viana

A famosa procissão marítima das festas de Nossa Senhora da Agonia, que está agendada para dia 20 de Agosto, corre o risco de ficar em terra. Várias dezenas de pescadores ameaçam boicotar aquele que é um dos pontos altos da principal festa da cidade minhota de Viana de Castelo em protesto contra a instalação do cabo submarino do futuro parque eólico no mar, o Windfloat.

Continuar a ler