Há uma maior afluência às bombas, mas “não há situações de ruptura”

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) confirmou nesta quarta-feira ao PÚBLICO que tem havido uma maior afluência aos postos de abastecimento em Portugal, mas garante que “não há situações de ruptura”. “As pessoas estão a precaver-se, tal como foi aconselhado pelo Governo, e as companhias estão a garantir que os postos estão na máxima capacidade”, disse fonte oficial da Apetro. A greve dos combustíveis está prevista arrancar na segunda-feira, dia 12, e prolongar-se-á “por tempo indeterminado” – o que faz com que o Governo esteja já a preparar a declaração de crise energética.

O representante das petrolíferas vê “com naturalidade” o aumento da procura e assume que “haverá sempre constrangimentos” em situações de greve. No que toca à gestão da oferta e da procura e dos serviços mínimos que deverão ser entretanto decretados, a Apetro garante que se “conseguirá aguentar o país durante uns dias”. A maior afluência aos postos de combustível foi notada na terça-feira, e a Apetro diz não ter ainda dados desta quarta-feira.

Contactada pelo PÚBLICO, a companhia Repsol explicou que “tem havido mais procura nos últimos dias”, quando se compara com anos anteriores. “Temos procurado, através dos meios de distribuição disponíveis, responder à procura, maximizando os stocks nos postos de abastecimento.” O PÚBLICO contactou outras companhias, mas não foi possível obter mais comentários.

Nesta quarta-feira, o jornal Eco dava conta de rupturas de combustível em alguns postos da A1, mas a Apetro diz que “foi apenas um posto, só para um tipo específico de combustível”, e afirma que a situação já está normalizada. “Não vale a pena extrapolar”, disse fonte oficial ao PÚBLICO.

Já na terça-feira, fonte da Apetro dizia à Lusa que “não há postos de abastecimento, que pertençam aos associados, que estejam sem combustível”. Confirmava “uma maior afluência”, mas “sem razão para alarme”.

E adiantava que os postos de combustíveis do Algarve, por exemplo, “estão a vender mais” por ser período de férias, pelo que “há um maior reforço” do abastecimento na região. Do lado da oferta, “está a vender-se um pouco acima do normal, mas há um maior reforço do abastecimento”.

Esta greve acontece depois de o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) terem entregado um pré-aviso de greve que arrancará na segunda-feira, por tempo indeterminado. O ministro das Infra-Estruturas, Pedro Nuno Santos, ainda admite a possibilidade de ser desconvocada e pede aos sindicatos que recorram ao mecanismo de mediação caso não queiram prosseguir com a paralisação. De qualquer das formas, o Governo “continua a trabalhar” e a preparar-se para um cenário de greve.