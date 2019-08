Governo declara emergência energética e estabelece serviços mínimos de 50% nos postos de combustíveis

O Governo declarou nesta quarta-feira o estado de emergência energética e anunciou serviços mínimos a vigorar a partir das 00h de 12 de Agosto perante a greve dos motoristas de matérias perigosas.

Na lista de serviços mínimos inclui-se um valor de 50% no abastecimento de postos de combustíveis não pertencentes à rede de emergência (nestes o valor estabelecido é de 100%) e no abastecimento de empresas de transportes de mercadorias; de 75% no abastecimento de empresas de transportes de passageiros, transportes de alimentos e animais, e de instituições de assistência social; e de 100% no abastecimento a instalações militares, hospitais, centros de saúde, forças de segurança e de protecção civil.

Quanto à rede estratégica de posto de abastecimentos (REPA), onde estão estabelecidos serviços mínimos de 100%, o Governo anunciou a designação de 374 postos, 320 dos quais para o público em geral, com um reforço especial no Algarve e em regiões onde decorrem neste momento colheitas agrícolas, como na Lezíria do Tejo. O abastecimento está limitado a 15 litros por viatura.

O despacho de definição de serviços mínimos foi assinado pelos ministros do Trabalho, da Economia, das Infraestruturas, do Ambiente, da Agricultura e pelo secretário de Estado adjunto e da Saúde, e teve como base o acordo de serviços mínimos que foi alcançado a 18 de Abril entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Antram, antes da greve de Maio.