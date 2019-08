Patrões recusam aumentos de 148% para motoristas em quatro anos

As reivindicações dos sindicatos que insistem em ver no contrato colectivo de trabalho a definição dos 900 euros como vencimento base dos motoristas no ano de 2022 implicarão um aumento salarial de 148% face aos recibos que foram declarados em 2018, de acordo com uma simulação efectuada pela Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (Antram), a que o PÚBLICO teve acesso. E na qual, é possível observar-se que o mesmo motorista que em 2018 levou para casa um salário liquido de 675 euros passaria a auferir 1323 euros em 2022.

