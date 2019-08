O FC Porto, as contratações e os reforços

Iniciar a temporada a enfrentar um teste com o carimbo da Liga dos Campeões é como ser lançado para uma final de atletismo sem ter tido hipótese de fazer o aquecimento prévio. É justamente esse desafio que o FC Porto tem nesta quarta-feira pela frente. As lições que foi estudando ao longo desta etapa preliminar, coroada com vários jogos de preparação, ajudam a aproximar a equipa das ideias do treinador, mas não disfarçam o inconveniente que é começar a época logo sem margem de erro.

