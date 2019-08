Sortes diferentes para as portuguesas no Mijas Open

Poucas horas depois de Miguel Oliveira garantir pela primeira vez este ano um lugar nos “oitavos” de um torneio do World Padel Tour (WPT), foi a vez de as duas melhores jogadoras portuguesas entrarem em acção no Mijas Open 2019, mas Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo tiveram sortes diferentes.

Ana Catarina Nogueira (n.º 16 do WPT), jogando ao lado da espanhola Paula Josemaría, defrontou a dupla Laia Bonilla/Celeste Paz, que tinha disputado o qualifying, e não teve grandes problemas em confirmar o favoritismo.

A jogadora do Porto, que continua numa posição que garante no final do ano um lugar no Barcelona Master Final, torneio onde só vão participar as 16 melhores jogador do WPT, afastou com clareza a espanhola Laia Bonilla e a argentina Celeste Paz: 6-1 e 6-3.

Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría terão agora como adversárias nos oitavos-de-final as surpresas do Open: Andreína de los Santos (n.º 69) e Manuela Drosdov (n.º 127), a primeira dupla 100% uruguaia a conseguir disputar o quadro principal de um torneio do WPT, e que afastaram nos 16-avos com surpresa as espanholas Bea Caldera e Alicia Rojo. O jogo dos “oitavos” está marcado para as 16h00 desta quinta-feira.

A história de Sofia Araújo no sul de Espanha foi diferente. A nº 26 do WPT também era favorita, contra Marta Talaván (n.º 40) e Elena Ramírez (n.º 48), mas a padelista lisboeta, de 24 anos, e a argentina María Riera acabaram surpreendidas: derrota em dois sets (4-6 e 6-7).