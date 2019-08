Miguel Oliveira garante o melhor resultado do ano no WPT

Depois de conseguir três presenças nos 16-avos-de-final, Miguel Oliveira garantiu nesta quarta-feira, pela primeira vez em 2019, um lugar nos “oitavos” de um torneio do World Padel Tour (WPT). O jogador português, jogando ao lado de Christian Fuster, afastou em três sets Aday Santana e Maxi Grabiel, uma dupla hispano-argentina melhor cotada no ranking do WPT.

A participação de Miguel Oliveira no Mijas Open 2019, torneio disputado a cerca de 30 quilómetros de Málaga, é já a melhor do ano de um jogador masculino português e o atleta de Lisboa iguala o resultado conseguido há um ano no Oeiras Valley Portugal Padel Masters, onde também alcançou os oitavos-de-final.

O campeão nacional, actual n.º 65 do WPT, tinha afastado no qualifying as duplas Diego Batista/Victor Navarrete (4-6, 6-1 e 6-3), José Dasi/Victor Remedios (7-6 e 6-3) e, já ao início da noite de terça-feira, Rubén Rivera/Toni Bueno (6-2, 3-6 e 7-6), numa partida que demorou mais de duas horas.

Garantido um lugar no quadro principal, Oliveira e Fuster (n.º 72) tinham uma missão complicada contra Santana (n.º 46) e Grabiel (n.º 41), mas conseguiram contrair o favoritismo dos rivais, garantindo um triunfo em três sets: 6-4, 1-6 e 6-1.

Oliveira irá agora disputar os “oitavos”, que terão lugar nesta quinta-feira, no court central do torneio, a partir das 9h30 locais, e terá pela frente dois rivais de peso: o brasileiro Pablo Lima, que há um ano era o n.º 1 mundial (é o actual 6.º do WPT), e o espanhol Alejandro Galán (n.º 5).

O jogador português, ao lado de Vasco Pascoal, defrontou Pablo Lima na passada sexta-feira, no jogo de apuramento do 3.º/4.º lugar do Padel Nations Cup, e o brasileiro, fazendo par com Lucas Campagnolo, venceu de forma clara em dois sets (6-2 e 6-1).

Portuguesas são favoritas



No sector feminino, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo tiveram entrada directa no quadro principal assegurada e apenas começam a competir no final da tarde desta quarta-feira.

Ana Catarina Nogueira (n.º 16 do WPT), ao lado de Paula Josemaría, defronta às 18h00 portuguesas Laia Bonilla/Celeste Paz, uma dupla apurada do qualifying.

Quanto a Sofia Araújo, que voltará a jogar com a argentina Maria Rieira, jogara à mesma hora. A n.º 26 do WPT terá um confronto onde também é favorita, contra Marta Talaván (n.º 40) e Elena Ramírez (n.º 48).