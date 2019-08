Manchester City contrata João Cancelo por 65 milhões

O internacional português João Cancelo foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Manchester City, que garantiu o lateral-direito ex-Juventus, até 2025, por 65 milhões de euros. Os campeões ingleses acertaram, ainda, a mudança do brasileiro Danilo para a Vecchia Signora, que pagará 37 milhões pelo internacional “canarinho" ex-FC Porto.

“O Manchester City é fantástico. Estou radiante. Tudo me impressionou”, disse Cancelo, entre elogios ao clube e ao treinador Pep Guardiola. “Quero ganhar troféus e acredito que posso fazê-lo aqui”, acrescentou o internacional português.

A Juventus garante Danilo por cinco temporadas numa operação que gera um lucro de 28,6 milhões de euros aos campeões italianos. combinadas as duas operações.

João Cancelo havia sido contratado ao Valência no início da temporada passada, por 40,4 milhões de euros, após ter sido transferido do Benfica por 15 milhões, em 2015.

