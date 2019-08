Locarno, o festival que não cabe numa só gaveta

Hoje em dia, é impossível passar ao lado da sub-representação do sexo feminino no meio do cinema — à frente dos estúdios, por trás das câmaras, nos prémios. Basta ver como Cannes ou os Óscares têm sido alvo generalizado de protestos pela constante sub-representação feminina (até hoje só uma mulher, Jane Campion, venceu a Palma de Ouro; até hoje só uma mulher, Kathryn Bigelow, venceu o Óscar de melhor realização).

