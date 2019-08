Chega de “vai e vem” de uma das dores mais incapacitantes!

Dor aguda de forte intensidade e de aparecimento súbito localizada na região das costas e, por vezes, com irradiação à região da virilha e bexiga, provocada pela obstrução à saída da urina que é produzida no rim. Muitas das vezes a causa da cólica é a existência de um cálculo renal.

Tudo o que sempre quis saber sobre a cólica renal (pedras nos rins), essa dor maldita!

O que é e porque se formam os cálculos renais?

O cálculo renal é uma massa sólida e dura que se pode formar em qualquer local do aparelho urinário (rins, uréter ou bexiga). Os cálculos renais formam-se quando a substância mineral da urina cristaliza e se precipita (não se dissolve na urina). Por isso é que é tão importante a ingestão adequada de líquidos que facilite a dissolução dessas substâncias e expulsão do nosso organismo ao urinarmos. Apesar de muitos dos cálculos se dissolverem por si só, em alguns casos – quando não saem – pode ser necessário tratamento.

Quais os principais sintomas?

O principal sintoma e que normalmente leva o doente ao serviço de urgência é a dor, contudo outros sintomas podem acompanhar a cólica renal tais como, náuseas, vómitos, sangue na urina, dor ao urinar e febre. A dor pode ter várias localizações, desde a região lombar (costas) à região inguinal (virilha) e bexiga. A cólica renal é uma situação urgente e deverá contactar o seu médico assistente ou deslocar-se ao hospital mais próximo. Se para além da dor tiver também febre alta deverá recorrer de imediato a um serviço de urgência.

Como se diagnostica?

Normalmente o diagnóstico de cólica renal é baseado na história clínica que o doente fornece e no exame objectivo ao doente. Por vezes é necessário fazer alguns exames complementares de diagnóstico de imagem para localizar o local e as dimensões do cálculo renal ou mesmo análises ao sangue e à urina. Assim poderá ter que realizar um RX, ecografia ou mesmo uma TAC (tomografia computorizada). A localização do cálculo e a sua dimensão são factores determinantes para saber qual o melhor tratamento.

O problema é assim tão frequente?

Os cálculos renais são comuns, cerca de 10% das pessoas formará um cálculo ao longo da sua vida. É um problema frequente, em particular em alturas de muito calor. Normalmente vemos um aumento do número de pessoas nas urgências com pedras nos rins alguns dias após um pico de calor. O clima quente tende a provocar a desidratação, que contribui para a formação de pedras. Se as pessoas não bebem água suficiente ficam desidratadas, aumentando assim a probabilidade de ter pedras nos rins.

Tende a ser uma situação de “vai e vem” porque os doentes com cálculos renais formam frequentemente mais cálculos, mais do que uma vez ao longo da sua vida. Pode-se dizer que este será um problema para o resto da sua vida.

Tem tratamento?

A cólica renal tem tratamento, numa fase inicial o mais importante é tratar os sintomas. Assim normalmente o tratamento reside no tratamento da dor e dos outros sintomas acompanhantes tais como náuseas ou vómitos. Nesta fase o doente faz medicação para alívio dos seus sintomas.

Depois, consoante a dimensão e localização do cálculo renal pode ser proposto ao doente duas opções de tratamento: Se o cálculo for de pequenas dimensões e já estiver localizado junto à bexiga, a medicação pode ajudar o organismo a expulsar o cálculo para o exterior. Se o cálculo for de grandes dimensões e ainda estiver localizado junto ao rim poderá ter indicação para cirurgia. A cirurgia é feita sob anestesia geral e consiste na colocação de um aparelho endoscópico de pequeno calibre pela uretra até encontrar a “pedra” – que será destruída por um laser. Onde trabalho, temos actualmente a tecnologia mais recente que permite um tratamento mais rápido e eficaz, dispondo para o efeito de um laser de nova geração.

O que posso fazer para prevenir?

A prevenção é sempre a melhor forma de evitar a formação dos cálculos renais. Os principais conselhos são a ingestão adequada de líquidos e uma dieta equilibrada. Escolha bebidas com pH neutro, especialmente água. Certifique-se que bebe no mínimo 1,5 l de água por dia. Monitorize a cor da sua urina, quanto mais clara melhor. Reforce a ingestão de líquidos se vive num clima quente ou se faz exercício físico. Quanto à dieta, coma muitos vegetais, fibras e frutos (particularmente citrinos), reduza a quantidade de sal (não mais de 3 a 5 gramas dia), não coma proteína animal em demasia (especialmente carne de animais jovens) e mantenha um peso saudável.

Aposte na prevenção vai ver que vale a pena!