Moda e Design vai ser uma nova galeria do PEM

Na galeria de Moda e Design do PEM, a proposta é para viajar pelo mundo através de objectos que vão desde um vestido de 1719 até um conjunto com o selo Alexander McQueen, mas também uma capa de um artista aleúte do séc. XIX, um estojo de maquilhagem japonês do mesmo período ou um alforge tuaregue. O objectivo, segundo comunicado do museu, passa por compreender “o que subjaz às nossas motivações e à nossa capacidade de nos projectarmos a nós próprios e ao mundo que nos rodeia” quando recorremos a esses acessórios, sejam de adorno ou não.

Integrada numa nova ala de 3700m2, desenhada pelo premiado atelier Ennead Architects, a secção de Moda e Design do conhecido Peabody Essex Museum (PEM), em Salem, Massachusetts (EUA), vai ainda integrar uma instalação com dedo de Iris Apfel, a irreverente empresária que, prestes a completar 98 anos (a 29 de Agosto), continua a provocar e a assumir-se como um ícone da moda norte-americana.