Zé Manel ao vivo no auditório do PÚBLICO

Foi um dos fundadores do histórico grupo guineense Super Mama Djombo e agora está a apresentar um disco que gravou na sua também já longa carreira a solo: Nha Alma. José Manuel Fortes, conhecido na música apenas por Zé Manel, começou como baterista nos Super Mama Djombo, grupo formado por jovens escuteiros nos anos 1970 e que logo se tornou referência na Guiné-Bissau e na diáspora por causa das suas músicas revolucionárias, cantadas em crioulo, mandinga e balanta para despertar os guineenses para os ideais da luta de libertação nacional.

No seu primeiro álbum a solo, Testemunhos de Ontem (1982), Zé Manel criticou também as más práticas do regime de partido único, o PAIGC, obtendo com um dos álbuns seguintes, Maron di Mar (2001) vários prémios no estrangeiro. Nha Alma, que segundo ele reflecte o “sentimento do povo guineense sobre a Guiné-Bissau de hoje”, vai ser apresentado ao vivo no B.Leza, em Lisboa, no dia 23 de Agosto.