Açores e Madeira em alerta devido a calor. Continente em risco muito elevado de exposição aos raios UV

Quase todo o país está em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV) nesta terça-feira, sendo as regiões do litoral norte e a autónoma dos Açores aquelas onde o risco é mais baixo.

De acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Portalegre, Lisboa, Évora, Beja e Faro são os que apresentam os índices mais elevados do território continental: 9, numa escala de 1 a 11, em que este é considerado “risco extremo”.

Ainda em risco muito elevado, embora de nível 8, estão as regiões de Leiria, Coimbra e Vila Real, seguidas por Aveiro, Porto e Braga, com risco elevado, e Viana do Castelo, com risco moderado.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

Para esta terça-feira o IPMA prevê em Portugal continental um aumento de nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco, neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura mínima.

Açores em aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja para os Açores devido à previsão de precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada, e um aviso amarelo para a Madeira devido ao tempo quente.

O aviso laranja, dirigido às ilhas dos grupos central e ocidental dos Açores, vigora até às 12h00 desta terça-feira (hora local, menos uma que no continente) e abarca as ilhas do Corvo e Flores, no grupo ocidental, e Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa, no grupo central do arquipélago.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o grupo oriental dos Açores, formado por São Miguel e Santa Maria, é também esperada até às 18h00 chuva por vezes forte, acompanhada de trovoada, mas o aviso emitido é o amarelo.

Quanto às ilhas da Madeira e Porto Santo, encontram-se sob aviso amarelo, desde a madrugada de terça-feira até às 21h00 de quarta-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo, o terceiro da mesma escala, revela situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.