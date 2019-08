Catástrofe natural. Meio milhão para apoiar explorações agrícolas danificadas por fogo em Mação e Vila de Rei

O Governo reconheceu o incêndio de Mação e Vila de Rei como catástrofe natural e avançou com uma linha de financiamento de 500 mil euros para apoiar as explorações agrícolas danificadas pelos fogos ocorridos em Mação e Vila de Rei entre 20 e 23 de Julho. Os subsídios, dados a fundo perdido, abarcam quatro freguesias dos dois concelhos, Fundada e São João do Peso, em Vila de Rei e outras duas em Mação, Amêndoa e Cardigos. E só abrangem explorações “cujo dano sofrido ultrapasse 30% do seu potencial agrícola”, lê-se num despacho do secretário de Estado da Agricultura publicado esta segunda-feira à noite.

O Ministério da Agricultura decidiu apoiar 100% da despesa quando os danos são inferiores a 5.000 euros, 85% quando ficam entre este limite e os 50 mil euros e 50% quando se situam entre 50.001 euros e os 800.000 euros. “Caso a despesa elegível seja superior a oitocentos mil euros, o apoio é atribuído até ao limite deste valor”, determina o documento.

No entanto, a dotação existente para todos os apoios fica-se nos 500 mil euros, o que na prática inviabiliza candidaturas de valores muito elevados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os pedidos devem ser apresentados até 15 de Setembro através do portal do Portugal 2020 ou do PDR 2020, sendo atribuídos ao abrigo dos fundos comunitários que integram o Plano de Desenvolvimento Regional 2020. Será dada prioridade às candidaturas que respeitem a danos que não estejam abrangidos por qualquer seguro e, complementarmente, às com maior proporção de danos.

Os apoios abarcam danos com animais, plantações plurianuais, máquinas, equipamentos, armazéns e outras construções rurais de apoio à actividade agrícola. A aprovação dos pedidos de apoio está dependente da verificação e confirmação pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro e Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com as respectivas competências territoriais.