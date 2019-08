Inglesa desaparece no aeroporto de Faro. PSP está a investigar o caso

“Chama-se Victoria Cunningham. Não tem o passaporte com ela. Se a virem, por favor, digam-lhe que a família só a quer segura em casa.” O apelo é feito por John Whaite, o vencedor do programa de televisão British Bake Off no Reino Unido, que nesta segunda-feira partilhou com os seus seguidores o desaparecimento da irmã no aeroporto de Faro.

De acordo com John Whaite, a mulher, que viajava com o namorado e com as filhas, foi impedida de entrar no avião com destino ao Reino Unido por se encontrar embriagada. Conta o apresentador de britânico que o namorado da mulher acabou por embarcar no avião com as duas crianças no sábado e foi atribuído um novo voo a Victoria Cunningham, para esta segunda-feira.

No entanto, quando se aproximava da hora de embarque, Victoria Cunningham terá abandonado a zona do check-in, onde tinha sido deixada pela polícia, saindo do aeroporto de Faro em direcção a uma estação de serviço. Para trás deixou o seu passaporte, escreve o chef britânico.

A família estará a tentar contactá-la desde então, mas sem sucesso. “O telefone vai para as mensagens”, conta o apresentador numa mensagem de vídeo.

Contactada pelo PÚBLICO, a PSP de Faro confirmou que recebeu a participação do desaparecimento durante a manhã desta terça-feira e remete mais detalhes para o final da tarde.

John Whaite escreve também que teme pela segurança de Victoria Cunningham, uma vez que a mulher tem um historial de doenças mentais relacionadas com depressão e tentativa de suicídio. Whaite sublinha por isso que a irmã se encontra muito vulnerável, ressalvando, no entanto, que “representa um risco apenas para si própria e para mais ninguém”.

Já na tarde desta terça-feira, John Whaite fez saber através de uma mensagem no Twitter que a irmã foi vista nesta manhã na zona de Albufeira. A polícia está a acompanhar o desaparecimento de Victoria Cunningham.