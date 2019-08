Conhecer os amigos dos filhos e os pais deles reduz episódios de bullying . Portugal acima da média da OCDE

Um estudo que parte de dados do PISA concluiu que, quando os pais conhecem os amigos dos filhos (e os respectivos pais), as ocorrências de bullying diminuem e os estudantes mostram um melhor desempenho na resolução conjunta de problemas. Apesar de a investigação não conseguir provar uma causa-efeito directa neste último ponto, assegura que os resultados do PISA vão ao encontro desta expectativa.

