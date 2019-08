Descoberto cadáver em zona florestal de Pedrógão Grande

A Polícia Judiciária (PJ) descobriu esta terça-feira uma ossadas humanas num terreno florestal, na zona de Pedrógão Grande, no âmbito de uma investigação de um homicídio de que terá sido vítima um cidadão britânico que desapareceu o ano passado.

“No âmbito de uma investigação por suspeita de crime de homicídio, iniciada há cerca de um ano, a Polícia Judiciária, através da Directoria do Centro e do Laboratório de Polícia Científica, procedeu, no dia de hoje, à realização de pesquisas e buscas em terreno florestal, na zona de Pedrógão Grande, tendo sido localizadas ossadas humanas, presumivelmente de um cidadão britânico, desaparecido no ano transacto”, informa a PJ em comunicado.

A nota adianta que foi necessário recorrer a metodologias técnico-científicos de arqueologia forense e a equipamentos de geo-radar para localizar o cadáver. A Judiciária precisa que os restos mortais irão ser removidos para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, onde será efectuada a autopsia ao corpo.

“A investigação está a ser conduzida em estreita colaboração com as autoridades policiais do Reino Unido, prosseguindo com vista ao cabal esclarecimento dos factos”, remata o comunicado.