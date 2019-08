Avião aterra de emergência no aeroporto do Porto devido a “problemas técnicos”

Um avião da companhia aérea United Airlines, com destino aos Estados Unidos, voltou para trás e aterrou de emergência no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, na manhã desta terça-feira, “devido a problemas técnicos”, confirmou ao PÚBLICO fonte do gabinete de comunicação da ANA – Aeroportos de Portugal.

Segundo a mesma fonte, a aterragem do avião deu-se sem problemas. O voo tinha como destino Newark, nos Estados Unidos.

Fonte oficial da NAV - Navegação Aérea de Portugal confirmou à agência Lusa que “o comandante declarou emergência a bordo, durante a descolagem, devido a um problema no motor”. O avião “esteve algum tempo em espera [no ar] e aterrou”, acrescentou a mesma fonte, garantido que a aterragem de emergência já foi concluída. O incidente aconteceu pelas 11h.

Os meios de emergência já foram accionados, segundo o Porto Canal, que adianta ainda que as autoridades suspeitam que uma ave tenha entrado para o motor do lado direito da aeronave, causando problemas no motor.