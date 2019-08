Juntar a voz à gritaria?

Não posso estar mais de acordo com o artigo no PÚBLICO do dia 3 de agosto, do meu colega Rosalvo Almeida, sob o título: “Não pode ser!”. De facto, há uns meses a esta parte, a oposição ao governo tem sido feita, fundamentalmente, pelos bastonários das ordens dos médicos e dos enfermeiros e pelo advogado presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas. Todos apelam à conflituosidade, como se fosse a única forma de resolver os problemas e alguns a uma “radicalização das exigências com recurso a greves cruéis”. Esta “deriva catastrófica” tem sido alimentada pelos meios de comunicação social – alguns do Estado como a RTP – sem um mínimo de profissionalismo jornalístico. São métodos novos que não existiam quando os sindicatos eram comandados por gente com bom senso e com apego aos valores democráticos. Não existia também este tipo de jornalismo, feito de casos, do dia-a-dia, com extrapolações para a restante realidade, como se um caso fosse paradigmático de todos os casos. De qualquer problema se faz uma generalização e não há o contraditório necessário, próprio de uma democracia madura. Pacheco Pereira, no PÚBLICO e não só, tem chamado, insistentemente, a atenção para a baixa qualidade do nosso jornalismo. Esta baixa qualidade estende-se agora a muitas outras áreas e há uma constante demissão das responsabilidades dos que criticam e dos que são criticados. Falta mais diálogo sério, honestidade nos procedimentos e menos músicas de fundo tenebrosas em reportagens repetidas até à exaustão, para impressionar os telespectadores e os portugueses a três meses das eleições. Como diz o articulista: não é hora de juntar a voz à gritaria!

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O banqueiro optimista

António Ramalho, o líder do Novo Banco, está optimista com o desempenho negativo da instituição. No lugar dele, eu também estaria. Com um salário e prémios, que desconheço, mas que é legítimo supor-se serem muito confortáveis, e com uma rede de protecção que, até 2026, os contribuintes portugueses lhe colocaram por debaixo do trapézio em que “voa”, tapando todos os “buracos” até ao máximo de quase quatro mil milhões de euros, quem não estaria optimista? Pode o Novo Banco continuar a dar prejuízo que não haverá problemas. E, se houver, António Ramalho, qual “banqueiro anarquista”, sempre poderá aplicar a “engenhosa” estratégia de Paulo Macedo, na CGD, aumentando os preços e comissões a torto e a direito. De qualquer modo, o road book que a Lone Star certamente lhe entregou em 2017 não deve diferir muito do que se está a passar. E tudo se resolverá, “na paz do Senhor”, até que chegue o momento em que este Fundo decida que está na horinha de vender.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia