Von der Leyen já está a reunir-se com os futuros comissários

A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, iniciou esta terça-feira uma série de consultas com algumas das personalidades indicadas pelos Estados-membros para ocupar o cargo de comissário no próximo executivo comunitário. Para já, são conhecidos os nomes de 18 dos 27 futuros comissários: o Reino Unido, que deverá sair da União Europeia a 31 de Outubro, não vai enviar ninguém para Bruxelas. O Governo português ainda não desvendou a sua escolha.

A futura presidente da Comissão ainda não se pronunciou sobre nenhum dos nomes propostos pelos países, excepto aqueles que fizeram parte do pacote de nomeações para os cargos de topo das instituições comunitárias negociado pelos líderes europeus no início de Julho. Ursula von der Leyen confirmou que o holandês Frans Timmermans e a dinamarquesa Margrethe Vestager serão vice-presidentes “executivos”, e o espanhol Josep Borrell assumirá o cargo de alto representante para a política externa.

Depois de alguns dias passados na Alemanha, e de uma ronda de visitas às capitais de alguns dos países mais populosos da Europa — França, Polónia, Espanha e Itália — a presidente eleita pretende encontrar-se, esta semana, com alguns dos candidatos que ainda não conheceu pessoalmente ou com quem ainda não teve oportunidade de conversar de forma mais detalhada. Ainda assim, estes são ainda “encontros informais” e de “apresentação” mais do que reuniões de trabalho e discussão de temas ou pastas, precisou um membro da sua equipa de transição.

A antiga ministra das Finanças da Finlândia, Jutta Urpilainen, foi a primeira a ser recebida por Ursula von der Leyen, esta terça-feira. Até ao fim da semana estão previstas reuniões com os candidatos da Grécia (Margaritis Schinas), Chipre (Stella Kyriakides), Malta (Helena Dalli) e ainda dos países Bálticos. A Estónia nomeou a ex-ministra da Economia, Kadri Simson, e a Letónia manteve o actual comissário e vice-presidente, Valdis Dombrovskis. A Lituânia é um dos oito países que ainda não anunciou a sua escolha.

Por enquanto, a lista de nomes inclui 12 homens e seis mulheres. Nada obriga a futura presidente da Comissão a aceitar estas nomeações — na constituição da sua equipa, em 2014, Jean-Claude Juncker recusou seis nomes originalmente propostos pelos Estados-membros. Ursula von der Leyen prometeu negociar com os líderes para garantir a paridade entre homens e mulheres na sua equipa. Segundo uma porta-voz da sua equipa, “a presidente eleita mantém-se em contacto permanente com os chefes de Estado e de Governo nesta fase de formação da próxima Comissão”.