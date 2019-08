Traficante que tentou fugir da prisão mascarado de mulher é encontrado morto

O recluso brasileiro celebrizado esta semana por uma insólita tentativa de fuga — usando roupa de mulher, uma peruca e uma máscara feminina, e deixando a sua filha para trás — foi encontrado morto esta terça-feira numa cela na prisão Laércio da Costa Pelegrino, um estabelecimento de alta segurança no Rio de Janeiro para onde tinha entretanto sido transferido. De acordo com as informações avançadas pelas autoridades prisionais brasileiras ao portal de notícias G1 (da rede Globo), suspeita-se que Clauvino da Silva, de 42 anos, também conhecido como “Baixinho”, terá posto termo à própria vida, mas as circunstâncias da morte estão agora sob investigação.

Clauvino servia uma pena de 73 anos quando foi apanhado a tentar fugir da prisão Gabriel Ferreira Castilho, no sábado, disfarçado com a roupa da sua filha, que o tinha ido visitar, e outros adereços. Num vídeo divulgado pelas autoridades, após a sua captura, o homem é visto com uma máscara de látex, uma peruca de cor preta e roupas femininas.

Não foi desta vez!!! Chefe do tráfico nas favelas de Angra tenta fugir de Bangu 3 vestido de menina e é pego pelas agentes da Sec Adm Penitenciária. Já tinha fugido do sistema em 2013. Mais infos já já no @jornaldaband às 19:20. pic.twitter.com/4LmCbgKss2 — Rodolfo Schneider (@RodolfoS) August 3, 2019

O plano de Clauvino passava por sair da cadeia, mascarado, usando o cartão de visitante da filha. Mais tarde, quando já estivesse fora da prisão, a filha de 19 anos, ainda dentro do estabelecimento e aproveitando o movimento das visitas, diria aos guardas prisionais que tinha perdido o cartão e pediria para sair, juntando-se ao pai no exterior.

No entanto, o plano não resultou e Clauvino acabou por ser apanhado pelos guardas prisionais, que repararam no aspecto pouco convincente do disfarce, obrigando posteriormente o recluso a despi-lo peça a peça.

O vídeo do momento foi registado pelos guardas e acabou por ser amplamente difundido através das redes sociais e da imprensa internacional. O recluso acabaria por ser transferido para a prisão de alta segurança de Laércio da Costa Pelegrino para cumprir uma sanção de 10 dias de isolamento. A sua pena de 73 anos não seria aumentada devido ao incidente, uma vez que a fuga não tinha envolvido violência. Já a filha deverá ser acusada do crime de facilitação de fuga, que pode ser punido com dois anos de prisão.​