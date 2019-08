Transporte gratuito até aos 15 anos: “novo” passe Andante já pode ser pedido

Os cartões Andante Sub 13 e Porto.13-15, que garantem a gratuitidade dos transportes públicos, já podem ser solicitados através de formulários disponíveis em todas as escolas públicas e privadas da cidade ou nas lojas Andante, para quem já tem passe e vai apenas mudar para esta modalidade.

O cartão Andante Sub13, iniciativa do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos pela Área Metropolitana do Porto, tem um “custo de emissão de seis euros, e será válido todos os meses até ao limite de validade do cartão ou até ao mês em que o jovem perfaz 13 anos”, informa a Câmara do Porto no seu site.

O passe que alarga a gratuitidade até aos 15 anos foi uma iniciativa municipal, aprovada tanto em reunião de câmara como em Assembleia Municipal. Esta extensão foi feita também por outros municípios, como Matosinhos, onde o transporte público será gratuito para todos os estudantes até terminarem o secundário. Esta medida, escreve a autarquia, quer contribuir para o “aumento da procura do transporte público, numa franja da população propensa à adopção de novos hábitos de mobilidade” e significou um investimento de “um milhão de euros” por parte da câmara.

Quem estude em estabelecimentos de ensino fora do Porto mas tenha morada fiscal na cidade pode requerer o Andante no Gabinete do Munícipe, com um comprovativo de morada.

No Porto, ao contrário do que acontece em Lisboa, o prometido passe família ficou ainda na gaveta. Esta medida - que prevê um custo máximo de 80 euros mensais para todo um agregado – não tem ainda data para ser aplicada no Porto.