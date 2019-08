Obra das instalações da PSP no Viso, Porto, custa 14ME e começa no próximo ano

As novas instalações da PSP do Porto vão custar 14 milhões de euros e as obras devem começar no próximo ano, indicou nesta terça-feira a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.

Em causa uma empreitada descrita esta manhã pelo comandante da PSP do Porto, Paulo Lucas, como “o ambicioso projecto do Viso” que visa instalar no mesmo espaço a Força Destacada da Unidade Especial de Polícia, com quatro valências, a Divisão de Trânsito, as estruturas de logística e de formação, o Centro de Comando, Controlo e Comunicações e as áreas de detenção.

Nesta terça-feira , no final da cerimónia comemorativa do 152.º aniversário do Comando Metropolitano do Porto, Isabel Oneto disse que este é “um investimento de 14 milhões de euros”, verba incluída na dotação geral da Lei de Programação para as Forças de Segurança que tem como horizonte temporal 2017/2021 e um valor global de 450 milhões de euros.

A secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna disse que a infra-estrutura também vai albergar o corpo de intervenção da Belavista, bem como a esquadra do Viso, a unidade de logística e o centro de comando.

“Estamos na fase dos projectos de especialidades. Esperamos que a obra possa ser adjudicada e comece no próximo ano”, disse a governante.

Também confrontada com o facto de alguns autarcas da Área Metropolitana do Porto, nomeadamente da Maia e de Valongo, terem, recentemente, mostrado preocupação com o fecho de esquadras à noite, Isabel Oneto disse “estar a acompanhar a situação”.

“Os senhores presidentes de Câmara têm manifestado a preocupação dos cidadãos, mas este é um caso típico em que a população não está em risco, pelo contrário”, disse a governante.

Frisando que “a população está mais segura” porque “a decisão operacional é para reforçar a segurança objectiva da população”, Isabel Oneto admitiu que essa situação “tem reflexos no sentimento de segurança das pessoas que, por não verem a esquadra aberta, se sentem inseguras”.

“Vamos ver, com o que for possível dos meios da parte do Comando ou através da Lei Sindical que permite um reforço de um ano de novos efectivos, o que é possível fazer”, disse Isabel Oneto que, questionada sobre se as esquadras vão reabrir à noite, não se comprometeu, mas deixou essa hipótese. “Eventualmente sim”, concluiu.

Isabel Oneto disse ainda que que o Governo já definiu o destino de 62,5% do total de 450 milhões de euros de investimento destinados às forças de segurança no âmbito da Lei de Programação das Forças de Segurança 2017/2021.

“Temos uma responsabilidade financeira assumida de 62,5%. No Comando [Metropolitano] do Porto, só para infra-estruturas da PSP, o investimento é na ordem dos 20 milhões de euros. Também temos 50 milhões de euros para viaturas, o que significa que 20% do parque automóvel fica renovado”, enumerou Isabel Oneto.