“Manual de sobrevivência” para a greve dos combustíveis

A greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias está convocada para 12 de Agosto, por tempo indeterminado – e, sem um entendimento com o Governo à vista, a intenção de greve mantém-se. Além das óbvias limitações que se vão fazer sentir nas deslocações dos portugueses, a paralisação afectará também o acesso a serviços (como farmácias ou supermercados). Para minimizar as consequências da greve, a Deco (Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor) publicou nesta terça-feira um “manual de sobrevivência” para fazer frente à falta de gasolina e gasóleo.

“Continuamos a achar muito importante evitar a greve, mas, se ela avançar, estaremos preparados”, assegurou o ministro das Infra-Estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. E acrescentava que existe a possibilidade de accionar o mecanismo legal de mediação que pode evitar a greve marcada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM). Mas, se a greve avançar, o que se pode fazer?

Abastecer o depósito

A primeira dica apontada pela Deco parece ser a mais intuitiva: havendo falta de combustível, há que atestar o depósito pelo menos dois ou três dias antes do início da greve. “Utilize-o apenas para as deslocações indispensáveis e procure fazer uma condução eficiente, para gastar menos combustível”, lê-se no site. As viagens mais longas podem ser planeadas com recurso a GPS para prever o gasto de combustível. Caso seja declarada uma crise energética no sector dos combustíveis, será afixada em local visível de todos os postos de abastecimento do continente uma lista actualizada dos postos de abastecimento funcionais, pertencentes à Rede Estratégica de Postos de Abastecimento – também disponível online.

Regras para jerricãs e armazenamento de gasolina

Como são perigosos, a Deco desaconselha a utilização de jerricãs – pequenos contentores portáteis para transporte de gasolina – para enfrentar a greve dos combustíveis. É proibido armazenar combustíveis líquidos nas arrecadações ou habitações devido ao risco de libertação de vapores e inflamação. “Quem não respeitar as regras pode ser punido com coima de 275 euros a 2750 euros, no caso de pessoa singular, ou até 27.500, no caso de pessoa colectiva, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal. Além disso, em caso de incumprimento das normas de segurança contra incêndio, a seguradora pode recusar qualquer pagamento”, esclarece a associação.

Há ainda limites para o transporte de combustíveis em jerricãs num carro particular: só podem ser transportados 60 litros por recipiente, no máximo. A falha no cumprimento desta regra pode resultar numa coima que vai até aos 2250 euros (4500 no caso de pessoa colectiva). Só os jerricãs feitos com o propósito de transportar combustível podem ser utilizados com esta finalidade; não é permitido utilizar outro tipo de recipientes.

Transportes públicos, bicicletas e trotinetes

Outra das recomendações da Deco é dar preferência à utilização de transportes públicos e partilhados, já que existe uma menor probabilidade de serem afectados (porque deverão estar salvaguardados pelos serviços mínimos). Uma das alternativas é utilizar viagens partilhadas através de plataformas online de partilha de boleias, que põem os condutores e passageiros em contacto, para que possam viajar para o mesmo destino e dividir as despesas. Há ainda a possibilidade de utilizar carros e scooters eléctricas nas cidades em que estejam disponíveis, assim como redes partilhadas de bicicletas e trotinetes.

Trabalhar em casa

Para quem não está de férias nem de folgas durante o período da greve (que se sabe que começará a 12 de Agosto mas não se sabe quando terminará), a recomendação da Deco é tentar negociar com a entidade patronal para poder trabalhar a partir de casa, se a actividade profissional puder ser exercida à distância. A empresa não é obrigada a aceitar como justificadas as faltas ao trabalho por causa da paralisação.

No que à saúde diz respeito, os serviços mínimos garantem o transporte em casos de emergência. Para consultas já marcadas, pode-se optar por desmarcar e tentar marcar para outra data; quanto a medicamentos, convém ter uma embalagem a mais da medicação que toma, sobretudo se estiver para acabar perto da data da greve.

Abastecer o frigorífico e a despensa

Para não gastar combustível em viagens extra, a Deco recomenda aos consumidores que tentem fazer compras para a casa antes da greve, abastecendo o frigorífico e a despensa com produtos com duração mais alargada. No caso de comprar alimentos mais perecíveis – fruta ou legumes –, convém que sejam consumidos em primeiro lugar. Pode também comprar carne e legumes em maior quantidade para os congelar.

Outras questões

Que serviços mínimos estão previstos?

Para já, não se sabe ainda quais são os serviços mínimos definidos para esta paralisação. A 24 de Julho, os representantes dos motoristas e das empresas encontram-se para planificar os serviços mínimos da greve, que os sindicatos propõem que sejam de 25% em todo o país, mas foram mais uma vez incapazes de chegar a acordo, passando para o Governo a responsabilidade de estipular aqueles serviços.

Dias antes, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, já tinha dito que o Governo estava a preparar “uma rede de abastecimento de emergência” de combustíveis, para que não se repetisse a situação vivida em Abril, altura em que uma greve convocada pelo SNMMP deixou sem combustíveis os postos de abastecimento do país.

O ministro do Ambiente acrescentou depois que estavam já “definidos quais são, ao longo de todo o país, os postos que são para abastecimento exclusivo das forças de segurança, dos bombeiros, das ambulâncias que transportam doentes, quais os postos que tem também que ter combustível para servir o comum dos cidadãos”.

Qual o motivo da paralisação?

O pré-aviso de greve foi entregue a 15 de Julho no final de uma reunião com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), no seguimento das negociações para a revisão do acordo colectivo de trabalho, sob a mediação da Direcção Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT).

À saída da reunião, o vice-presidente e advogado do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, anunciou que avançavam para a greve, uma vez que a ANTRAM não pretendia “cumprir aquilo a que se comprometeu com os motoristas”, remetendo para dois acordos assinados em Maio e que levaram os sindicatos a desconvocar uma greve que estava marcada para aquela altura.

O que pedem os motoristas?

Os representantes dos motoristas pretendem um acordo para aumentos graduais no salário-base até 2022: 700 euros em Janeiro de 2020, 800 euros em Janeiro de 2021 e 900 euros em Janeiro de 2022, o que, com os prémios suplementares que estão indexados ao salário-base, daria 1400 euros em Janeiro de 2020, 1550 euros em Janeiro de 2021 e 1715 euros em Janeiro de 2022.