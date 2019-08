Sérgio Conceição: “Se estamos aqui, também é por culpa própria”

Sérgio Conceição fez nesta terça-feira a antevisão do duelo contra o FK Krasnodar, partida da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e o treinador do FC Porto garantiu que a sua equipa estará “motivada” na estreia oficial na época 2019-20, isso apesar de terem que disputar esta fase “por culpa própria”: “Não ganhámos o campeonato, temos de assumir essa responsabilidade.”

Recordando que o FC Porto é, a par do Real Madrid e do Barcelona, o clube com mais presenças na fase de grupos da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição referiu que os “dragões” apresentam “sempre uma ambição muito grande” e tem a “obrigação de as passar” para estar “onde merece estar que é na fase de grupos”.

Abordando a partida contra o FK Krasnodar, o técnico não colocou de parte a possibilidade de os russos terem alguma vantagem por terem iniciado a época mais cedo: “A verdade é que eles têm mais três semanas de trabalho, quatro jogos oficiais já feitos. Mas quando o árbitro apitar e a bola começar a rolar, esse tipo de situações pode não se notar.”

Falando sobre alguns casos internos, Conceição lembrou que o FC Porto terá “oito jogos em 24/25 dias”, mostrou confiança num “plantel que dá garantias para termos sucesso nesses jogos” e garantiu que apesar de não estarem na Rússia, “Aboubakar e o Diogo Leite vão estar o ano todo” no FC Porto.

Antes de Sérgio Conceição responder às perguntas dos jornalistas, foi o capitão Danilo que deu a cara, mas o médio do FC Porto contornou uma questão sobre o desentendimento que teve com o técnico portista, durante o estágio em Lagos. “Não há nada para esclarecer. Não temos que esclarecer nada. O que aconteceu está entre nós”, afirmou Danilo.

Sobre o jogo contra os russos, o médio diz que as “expectativas são grandes” e que os “dragões” querem “passar esta eliminatória” entrarem na fase de grupos. “É um adversário difícil, que pratica bom futebol e conhecemos também as suas debilidades. Trabalhamos a pensar neste desafio e estamos preparados”, afirmou.