PAOK de Abel Ferreira deu um pontapé e uma cabeçada na sorte

O PAOK, treinado por Abel Ferreira, teve oportunidades de golo para obrigar o Ajax a esforços na segunda mão, mas acabou por sair do primeiro jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões com um empate a dois golos, em casa. Com este resultado, nesta terça-feira, os gregos estão obrigados a vencer em Amesterdão, na próxima semana, ou a empatar por três ou mais golos.

Este foi um jogo que, desde cedo, parecia ter a sina traçada. Em 20 minutos, os jogadores do PAOK conseguiram chutar ou tocar três vezes em bolas que foram na direcção da própria baliza.

Se as duas últimas não passaram de perigo, a primeira colocou, desde logo, os gregos em desvantagem: livre de Ziyech, de pé esquerdo, do lado direito, na direcção da baliza, e o desvio de Giannoulis, de cabeça, traiu o guarda-redes Paschalakis.

O criativo Biseswar conseguiu manter sempre o PAOK no jogo e, depois de prometer aos 27 minutos, cumpriu aos 31': conduziu, arrastou marcações e soltou para Giannoulis, que serviu Akpom para uma boa finalização ao primeiro toque.

Oito minutos depois, houve novo “patrocínio” de Biseswar, que cruzou, num livre, para o cabeceamento certeiro do brasileiro Léo Matos. Estádio Toumba ao rubro, banco do PAOK com “molas” e Abel Ferreira imóvel.

O PAOK ainda falhou o 3-1 na cara de Onana e levou para o intervalo um resultado que poderia ser bem pior para o Ajax, que teve Bruno Varela no banco.

A segunda parte trouxe golo do Ajax em mais um lance com “mira mal apontada” por parte do PAOK. Desta vez, foi o cabo-verdiano Fernando Varela que, após cruzamento de Van de Beek, aliviou de forma deficiente contra Huntelaar, traindo o guarda-redes Paschalakis. Dois golos do Ajax, duas “ofertas” do PAOK, que só pode queixar-se de si próprio nesta terça-feira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este resultado acaba por retirar parte das esperanças do Benfica em chegar ao pote 2 do sorteio da Champions, dado que os “encarnados” precisam que Ajax ou FC Porto sejam eliminados na qualificação. Os holandeses, para já, parecem tranquilos.

No outro jogo que começou às 18h, o APOEL, dos portugueses André Vidigal – entrou na segunda parte – e Joãozinho, perdeu, em casa, frente ao Qarabag, por 2-1, hipotecando o futuro na Liga dos Campeões.

Os golos foram marcados por Emreli e Gueye a favor de uma equipa que teve o ex-Sporting Slavchev no “onze” inicial, bem como Vágner e Ailton, brasileiros com passagens recentes pela Liga portuguesa. Merkis marcou para o APOEL, já perto do final.