Miguel Oliveira pela quarta vez no quadro de um torneio WPT

Miguel Oliveira garantiu nesta terça-feira pela quarta vez em 2019 um lugar no quadro principal de um torneio do World Padel Tour (WPT). No Mijas Open 2019, disputado a cerca de 30 quilómetros de Málaga, o padelista português, fazendo dupla com o espanhol Christian Fuster, ultrapassou as três rondas do qualifying e jogará nesta quarta-feira os 16-avos-de-final da prova. Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo, que têm entrada directa no quadro principal, serão as outras duas representantes nacionais.

Depois de conseguir disputar os “16-avos” no Logroño Open, no Alicante Open e no Valladolid Master, Miguel Oliveira estará pela quarta vez este ano no quadro principal de um torneio do WPT.

O campeão nacional, actual n.º 65 do WPT, derrotou ao início da noite desta terça-feira, após 2h04m de jogo, a dupla formada por Rubén Rivera e Toni Bueno em três sets (6-2, 3-6 e 7-6). Na manhã desta quarta-feira, Oliveira e Fuster terão pela frente uma dupla hispano-argentina: Aday Santana (n.º 46) e Maxi Grabiel (n.º 41).

Ao contrário de Miguel Oliveira, o seu habitual parceiro nas provas do circuito português e também campeão nacional teve uma passagem curta pelo torneio em Mijas. Vasco Pascoal e o espanhol Francisco Jurado entraram em acção na manhã de domingo, mas contra uma dupla menos cotada (Rubén Sánchez, nº 212; David Leal, n.º 126) foram batidos por 6-3 e 6-4.

Bem melhor foi a participação de Ricardo Martins, que também teve que começar pelo pré-qualifying. O jogador de Lisboa, juntamente com o espanhol David Solla, venceu as duas primeiras rondas, mas não conseguiram ultrapassar Ferrán Bueno e Gabriel Espelleta (derrota por 6-3 e 6-4).

Quanto a Diogo Rocha, com o habitual parceiro António Luque, ainda conseguiu ganhar o primeiro jogo na qualificação em três sets, mas Jerónimo González Luque e Matías Marina Artuso (6-4 e 6-1) colocaram um ponto final na participação da dupla luso-espanhola.

Foto Diogo Rocha foi afastado na segunda ronda da qualificação

No sector feminino, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo têm entrada directa no quadro principal assegurada e apenas começam a competir no final da tarde desta quarta-feira.

Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro jogaram a pré-qualificação, onde conseguiram uma vitória. A dupla portuguesa era a 54.º melhor classificada, apenas à frente de duas parelhas que entraram no Open por convite, mas conseguiu um triunfo claro contra as espanholas Ana Ruiz e Lúcia Rejón: 6-1 e 6-3.

Na segunda ronda, no entanto, a história foi diferente. Contra Arantxa Pérez (n.º 91) e Aida Vila (n.º 117), Margarida Fernandes (n.º 102) e Patrícia Ribeiro (n.º 186) tiveram poucos argumentos e acabaram eliminadas, com uma derrota em dois sets: 6-2 e 6-4.

Assim, para além de Miguel Oliveira, Portugal ficará a partir desta quarta-feira representado por Ana Catarina Nogueira, que ao lado de Paula Josemaría defronta às 19h00 uma dupla apurada do qualifying, que apenas será conhecida da parte da manhã.

Já Sofia Araújo, que voltará a jogar com a argentina Maria Rieira, já conhece as rivais nos 16-avos de final do Mijas Open 2019: também às 19h00, a n.º 26 do WPT terá um confronto onde é favorita contra Marta Talaván (n.º 40) e Elena Ramírez (n.º 48).