Antigo estádio do Estrela da Amadora à venda por seis milhões de euros

O Estádio José Gomes, antiga “casa” do Clube de Futebol Estrela da Amadora, será colocado à venda. O preço base rondará os seis milhões de euros, numa operação que também engloba o campo de treinos do clube e a sala do bingo. A notícia foi avançada pelo Jornal de Negócios e confirmada ao PÚBLICO por fonte oficial da leiloeira OneFix, que será responsável pela venda dos activos. “A modalidade de venda ainda não está decidida”, adianta a mesma fonte.

Foi há precisamente uma década que o velho estádio da Reboleira, inaugurado em 1957, recebeu o último jogo do escalão cimeiro do futebol português. Depois da falência do Estrela da Amadora, o Estádio José Gomes passou a receber as partidas do Clube Desportivo Estrela, criado por antigos sócios do clube falido.

Fundado em 1932, o Estrela da Amadora viveu em 1990 o ponto alto dos seus 80 anos de história. Os “estrelistas” levantaram a Taça de Portugal no Estádio do Jamor, ao baterem o Farense.

Depois da glória, chegou a amargura. Em Setembro de 2009, o clube declarou insolvência, confirmada pelo Tribunal de Sintra em Outubro do mesmo ano. O património do Estrela teria de ser liquidado e seria colocado em hasta pública para venda. O clube não teve autorização da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para se inscrever na Liga, por não cumprir os pressupostos financeiros.

Em 2011, foram colocados à venda vários activos do Estrela da Amadora. O estádio, que tinha um valor base que rondava os 3,5 milhões de euros, não recebeu qualquer proposta. O terreno de treinos, balneários e a sala de jogo do bingo também não foram alvo de propostas de compra.

Actualmente, o Clube Desportivo Estrela possui equipa de futebol sénior, utilizando o complexo desportivo como “casa emprestada”.