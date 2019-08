Toni Morrison (1931-2019): o adeus à “Amada”

É impossível falar de Toni Morrison, da sua vida que esta segunda-feira se extinguiu, aos 88 anos, e da sua obra, sem mergulhar na América, nas suas questões de raça e de género, na complexidade das múltiplas culturas que ali se encontram e desencontram, na tensão constante entre ricos e pobres, entre comunidades rurais e sociedades urbanas. Chloe Ardelia Wofford, Morrison pelo casamento, definitivamente Toni Morrison, nasceu a pouco mais de um quilómetro da fábrica de aço de Lorain, no estado de Ohio, em plena Grande Depressão, quando os empregos escasseavam e as cidades industrializadas conheciam uma degradação sem precedentes. Tinha ela dois anos, o senhorio pegou fogo à casa onde residia com os pais e irmãos, castigando a família pelo atraso no pagamento da renda. Foi neste ambiente, violento e desesperado, que cresceu. As condições duras dos seus primeiros anos – o pai teve de acumular dois ou mais empregos para poder mandá-la para a faculdade – contribuíram para a construção da sua personalidade férrea e da sua capacidade para olhar o mundo com empatia, mas sem condescendência nem condicionalismos de qualquer espécie.

Começou por se licenciar na Universidade de Cornell, com uma tese sobre o tema da loucura em Virginia Woolf e William Faulkner, escolha reveladora das suas preocupações. Já em Nova Iorque, a trabalhar como editora sénior na Random House, divorciada e com dois filhos, ajudou a divulgar escritores negros como os nigerianos Wole Soyinka e Chinua Achebe e a afro-americana Angela Davis, entre outros que ela própria “descobriu”, publicando-os na antologia Contemporary African Literature (1972), uma obra essencial que introduziu os escritores afro-americanos no circuito editorial mais alargado.

Antes, em 1970, Toni Morrison tinha já publicado o seu primeiro romance, The Bluest Eye, a história de Pecola Breedlove, menina negra que deseja ardentemente ser loira e ter olhos azuis como a actriz-criança Shirley Temple, o ideal da beleza da época. Essa obsessão, esse desconforto em relação ao seu corpo, à sua condição, contribuirá para a sua destruição, que passa por uma gravidez aos 12 anos e pela loucura. A partir desse momento, quando Morrison desenha a impotência do ser humano perante as condicionantes de uma sociedade dilacerada pelo supremacismo branco – hoje a irromper de novo com uma violência que não era visível desde os anos 50 e 60 do século passado –, ficam estabelecidas as questões que invadirão a obra da autora e que se revelarão determinantes tanto na sua ficção como nos ensaios e na poesia que escreveu. Morrison afirmou amiúde que começara a escrever porque não encontrava livros que satisfizessem os seus anseios e as suas preocupações, e assim delineou, desde o início, as bases da sua própria obra, com os seus temas apocalípticos, a sua linguagem crua, eivada de fulgor místico, recortada contra um mundo impiedoso, com as suas raízes no sistema da escravatura, da desigualdade e da opressão.

Com Sula (1973), Song of Solomon (1977), e Tar Baby (1981), que publicou a seguir, Toni Morrison ganhou importância como a voz mais premente e mais poderosa da literatura afro-americana. Falou das mulheres, das suas dores, da sua cumplicidade e da sua sabedoria ancestral, e também das rivalidades, da desconfiança e da dúvida; das comunidades que se fortalecem numa solidariedade baseada na infelicidade e na pobreza partilhadas; na segregação, nas práticas eugénicas dos anos 50; da sensualidade, do amor, da luxúria e do desejo de liberdade, de espaço, de vastidão. E muito naturalmente, quando surgiu Amada (1987), romance baseado num acontecimento real, a horrífica história de um matricídio “justificado” pelo desejo de poupar à filha o destino de escravidão da mãe, viu o seu trabalho consagrado com um Pulitzer. Seguiram-se, entre outras obras, Jazz (1992), Love (2003) e Deus Ajude a Criança (2015), o seu último romance.

Toni Morrison nunca se esquivou a incluir imagens gráficas nos seus romances, repletos de linchamentos, afogamentos, enterramentos de pessoas vivas – como em A Nossa Casa é Onde Está o Coração (2012), romance avassalador centrado na figura de um ex-combatente negro da (raramente mencionada) Guerra da Coreia, e no seu penoso regresso a um lugar que, na realidade, já não existe –, e também de pragas, fenómenos naturais e catástrofes sem conta. A linguagem encantatória, violenta e lírica – Morrison foi, também, uma poetisa de excelência – e os saltos temporais acompanham as vidas das suas personagens enquanto estas são sujeitas às piores humilhações, ao rebaixamento mais cruel. Nas lutas de poder que povoam os seus romances, brancos torturam negros, homens subjugam mulheres e os mais abastados sobrevivem impiedosamente, à conta dos mais pobres. As suas histórias, sem princípio nem fim, pertencem à infinita roda da vida e da morte: não oferecem respostas definitivas aos dramas da existência, antes os articulam numa linguagem com uma cadência específica, poderosamente musical, como se as palavras fizessem parte de uma partitura para coro e instrumentos de percussão, organizados numa escalada monumental, agressiva e, também, majestosamente bela.

Uma obra fundadora

O sentido de humor bizarro e a aproximação à tragédia grega clássica, que transporta para a desequilibrada e trágica equação da posição de negros e brancos ao longo dos séculos, são outras coordenadas da sua obra, fundadora de uma corrente literária especificamente afro-americana que tem as suas raízes na tradição oral e nos cultos animistas trazidos de África, passa pela prática evangelista de leitura e interpretação da Bíblia e não desdenha a influência de autores brancos sulistas, como Eudora Welty e William Faulkner. Toni Morrison estava aliás a terminar a sua tese em Cornell quando, em 1955, Faulkner incitava a disparar contra os negros nas ruas – a cor do escritor e o seu posicionamento não a impediram de lhe reconhecer o seu valor. Por muito que gostasse das obras de Richard Wright, Ralph Ellison e James Baldwin, não partilhava com os escritores negros a tentação de “olhar por cima do ombro”, isto é, de limitar a negritude a um handicap. Utilizou o adjectivo “desmoralizante” para catalogar a necessidade permanente de “explicar a vida dos negros aos brancos”, e acrescentou: “Nunca pedi a Tolstói que escrevesse para mim, uma menina de cor nascida em Lorain, Ohio. Nunca exigi a Joyce que não mencionasse o seu catolicismo ou o universo de Dublin…”

Toni Morrison, a escritora, foi também uma activa lutadora pelos direitos civis dos afro-americanos, a primeira negra a ocupar uma cátedra numa Universidade da Ivy League, a primeira negra a ganhar o Prémio Nobel da Literatura, a primeira negra a escrever sem complexos nem preconceitos, utilizando a sua própria voz, esplendorosamente única e totalmente distinta. Em Playing in the Dark (1992), juntou algumas das suas conferências sobre a imaginação literária na tradição “branca” norte-americana, fazendo notar que temas como a inocência, o individualismo, a masculinidade e a liberdade foram ditados pela “presença africana”, demonstrando também que o idioma falado nos Estados Unidos deve muito à cultura negra. Era assim, Morrison, a Grande Deusa com voz de oráculo, totalmente livre e ferozmente triunfante, que morreu a 5 de Agosto de 2019, aos 88 anos.