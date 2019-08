Mariah Carey diz ser uma honra conhecer a “presidente Clinton e o seu marido”

A cantora Mariah Carey, de 49 anos, teve a oportunidade de conhecer aquela que aparenta ser a sua heroína política. O encontro entre a artista e a candidata do Partido Democrata à presidência dos EUA nas eleições de 2016, Hillary Clinton, e o seu marido e antigo presidente, Bill Clinton, teve lugar no sábado durante um espectáculo de Barbra Streisand em Madison Square Garden, Nova Iorque.

“É uma honra conhecer a presidente Clinton e o seu marido, o ex-presidente Bill Clinton! Obrigada por tudo o que fez e continua a fazer pelo nosso país”, disse num tweet que se fez acompanhar por duas selfies com os democratas.

Apesar de ser público que Mariah Carey é uma antiga apoiante de Hillary, a cantora disse numa entrevista a Andy Cohen, no Watch What Happens Live, que considera que, enquanto artista, não é o seu papel posicionar-se abertamente sobre as suas inclinações políticas.

Mas as suas afirmações no talk show ​parecem não ser bem verdade. Mariah Carey actuou para Bill Clinton e Barack Obama durante as suas presidências e pronunciou-se bastante durante a segunda candidatura de Obama à Casa Branca, em 2012.