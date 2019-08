Quando a violência doméstica vai a tribunal: “Muito não quero contar”

Jaíra está de pé mas curvada na sala do Tribunal de Sintra. Magra, franzina, com o cabelo comprido e liso pintado de ruivo, fala muito baixo, num tom que contrasta com a voz de Cláudia Alves, presidente do colectivo de juízes. O seu ex-companheiro, António, 31 anos, está a ser julgado por violação e violência doméstica.

