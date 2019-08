Semana com chuva no Norte e Centro e céu nublado em quase todo o país

A primeira semana completa de Agosto traz consigo um aumento generalizado da nebulosidade em todo o país, com a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no Norte e Centro a partir de terça-feira.

Para o primeiro dia da semana, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma pequena descida da temperatura mínima, com céu pouco nublado ou limpo, apresentando “períodos de maior nebulosidade até ao fim da manhã no litoral a norte do Cabo Raso e em alguns locais do Alentejo, e a partir do final da tarde no litoral a norte do Cabo Espichel”, lê-se nas previsões daquela entidade.

Para a região da Grande Lisboa, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no início da manhã e a partir do final da tarde, sendo que as temperaturas mínimas oscilam entre os 17 graus Celsius (mínimos) e os 28 graus Celsius (máximos).

Para o Grande Porto, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade a partir do início da tarde, vento em geral fraco do quadrante norte e uma pequena descida da temperatura mínima, sendo que os termómetros variam entre os 14 e os 28 graus Celsius.

No resto do país, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 (Viseu) e os 26 graus Celsius (Castelo Branco). Apesar da descida de temperatura e do aumento da nebulosidade, o território continental e o arquipélago da Madeira apresentam risco muito elevado de exposição aos raios ultravioleta.

Para terça-feira o IPMA prevê um aumento de nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco a norte do Cabo Carvoeiro. Nas regiões do Norte e Centro o céu estará, em geral, muito nublado, e existe a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Carvoeiro. Mesmo assim, prevê-se uma pequena subida da temperatura mínima, em especial no litoral, e uma pequena descida da temperatura máxima.

Na região Sul, o céu estará pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral oeste e Alentejo até meio da manhã, tornando-se gradualmente muito nublado por nuvens altas a partir da tarde. Prevê-se também a ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena subida da temperatura mínima.

Na região da Grande Lisboa, nesta terça-feira, o céu estará muito nublado, principalmente a partir da tarde, e o vento estará fraco, soprando de forma moderada durante a tarde. Registar-se-á também a ocorrência de neblina matinal e de uma pequena subida da temperatura mínima que vai oscilar entre os 20 e os 29 graus Celsius.

Já no Grande Porto, o céu estará muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco e de neblina ou nevoeiro matinal. As temperaturas deverão oscilar entre os 17 e os 24 graus Celsius. No resto do país, esta terça-feira, as temperaturas mínimas oscilarão entre os 14 graus Celsius (Guarda e Viseu) e os 20 graus Celsius (Setúbal e Lisboa) e as máximas entre os 24 graus Celsius (Viana do Castelo, Porto e Porto) e os 34 graus Celsius (Castelo Branco).

Para o meio da semana, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, principalmente no litoral oeste a partir do final da tarde, apresentando-se pouco nublado na região Sul durante a tarde. Prevê-se também a ocorrência de precipitação fraca nas regiões do Norte e Centro, em especial no litoral, nomeadamente nos distritos de Bragança, Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria. Na quarta-feira as temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 15 graus Celsius (Bragança e Guarda) e os 20 graus Celsius (Faro e Lisboa) e as máximas entre os 23 (Sines) e os 32 graus Celsius (Évora).

Para quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublados nas regiões do interior a partir do meio da manhã. Ocorrerá também precipitação fraca nas regiões do litoral oeste, em especial do Minho e Douro Litoral.

No entanto, até sexta-feira, a probabilidade de chuva aumenta em quase todo o território nacional, sendo que quase todos os distritos portugueses deverão ser afectados por precipitação, com a excepção de Beja, Évora, Faro, Portalegre, onde as previsões não ultrapassam os 50% de probabilidade. Para o último dia da semana, verifica-se uma descida mínima da temperatura em quase todo o país, com a excepção das regiões do interior.