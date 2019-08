Quase metade dos exames da 2.ª fase com médias mais baixas do que em 2018

Em dez das 22 disciplinas do ensino secundário sujeitas a exame nacional a média dos alunos internos na 2.ª fase baixou por comparação às obtidas em 2018 nesta mesma fase. Uma das descidas mais acentuadas registou-se no exame de Física e Química A com os alunos internos (que frequentam as aulas até ao final do ano lectivo) a baixar de 11,4 valores no ano passado para 9,6 numa escala que vai de 0 a 20 valores.

Este exame foi considerado pela Sociedade Portuguesa de Física como um dos mais difíceis de sempre e vários professores apontaram problemas na sua resolução, nomeadamente no que respeita ao resultado de uma experiência que, no enunciado da prova, estava errado. E também por dificuldades no uso das calculadoras gráficas, que este ano voltaram a ser exigidas para este exame.

O Instituto de Avaliação Educativa (Iave, responsável pela elaboração e classificação de exames) referiu que esta última dificuldade não se comprovou depois de ter contactado as escolas que reportaram o caso. Quanto ao erro no enunciado, que não invalidava a resolução do problema proposto, garantiu que todas as respostas que estivessem correctas cientificamente seriam tidas em conta, mesmo que não constassem dos critérios de classificação que servem de grelha aos professores que corrigem os exames.

O Iave garantiu o mesmo em relação ao exame de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS), que no enunciado tinha uma pergunta para a qual não havia resposta possível, como confirmou a Sociedade Portuguesa de Matemática, ao contrário do que se encontrava expresso nos critérios de classificação. A média dos alunos internos neste exame, por comparação à 2.ª fase de 2018, subiu de 9,3 para 9,8 valores.