Acorda, vem ver a Lua: a mensagem de esperança de um fotógrafo para um menino cigano

Domingos terá 22 anos quando o pai sair do estabelecimento prisional de Custóias, em Matosinhos. Tem 13 anos e vive, com a mãe e os dois irmãos, no Bairro do Olival, em Vila Nova de Gaia, onde João Pedro Santos o conheceu, em Janeiro de 2018. A cumplicidade entre o menino e o fotógrafo de 28 anos foi quase imediata.

“À semelhança de Domingos, eu também tive um pai ausente enquanto crescia”, explica João ao P3. “Senti, por isso, uma grande empatia e também alguma necessidade de apoiar este menino, de partilhar o peso daquela ausência.” Domingos, que inspira a série de fotografias Acorda, em Ver a Lua, é “uma criança especial”, descreve o fotógrafo. “Tem dificuldades de comunicação e de relacionamento interpressoal. É vítima de bullying na escola, onde frequenta o 6.º ano. É marginalizado pelos colegas por ser cigano e por ter necessidades especiais.”

João acompanhou Domingos em casa, na escola e no Bairro do Olival durante quatro meses, entre Dezembro de 2018 e Março de 2019. “Acho que me envolvi emocionalmente, que exagerei na minha intervenção", confessa. "Também porque foi difícil estabelecer uma relação com a família da criança, foi algo exigiu de mim muita entrega.” A integração no seio de uma família cigana não foi fácil e resultou de um longo processo em que o elo de confiança se foi construindo passo a passo. Ainda assim, a sua presença assídua no bairro suscitou algumas suspeitas entre os moradores, o que deu origem a “algumas situações menos agradáveis”, incluindo ameaças com arma branca.

A série Acorda, vem ver a Lua foi desenvolvida no âmbito do final do curso no Instituto Português de Fotografia e é uma derivação de um trabalho anteriormente publicado no P3. O título faz alusão ao facto de a detenção do pai de Domingos ter decorrido durante a noite. “E", explica João Santos, "é também um verso de uma canção de Ney Matogrosso, um artista que tem uma voz forte no que toca a questões sociais”. A sua voz, enquanto fotógrafo, tem o mesmo tom. “Este projecto é uma chamada de atenção para uma realidade que a maioria desconhece, que envolve carência e marginalização. Acho que, por isso, merece ver a luz do dia.” Mas, por ora, fitemos a Lua.