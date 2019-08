Pedro Pardal Henriques

Está mais que provado que Pedro Pardal Henriques quer uma greve a todo o custo, usando como motivo o salário base de 2022. O que fará correr tanto este advogado que é vice-presidente do sindicato de motoristas de matérias perigosas é o que ainda não se sabe. Seja como for o que é necessário é que o Governo esteja totalmente preparado para lidar com uma situação que poderá não ser fácil. É necessário que esteja pronto para agir, sempre e só com legalidade mas que consiga que a vida continua com normalidade, dentro das circunstâncias que ocorrerem. Será um teste difícil para o Governo porque como se viu no vídeo divulgado, há dias pela SIC, Pardal Henriques quer usar as eleições para perturbar a vida dos portugueses. Porque será?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Sindicatos e sindicalistas

Sempre fui e sou defensor do direito à greve e dos sindicatos, como instrumentos de que os trabalhadores dispõem para defenderem os seus direitos face ao patronato, mesmo sabendo que uma grande parte dos sindicatos tem estado sujeita aos interesses políticos, até aqui apenas quase do PCP; mas os que acusavam esta dependência agora não acusam alguns sindicatos de serem abertamente dirigidos por simpatizantes ou militantes do PSD... Não conheço as leis do trabalho nem as leis que regularizam os sindicatos, mas se um sindicato de motoristas tem como vice-presidente um advogado que nunca meteu as mãos num volante de camião é porque a lei o permite. Acho errado. Os sindicatos devem ter como associados os trabalhadores desses sectores. Contratar um advogado externo para apoiar o sindicato é perfeitamente aceitável e lógico, agora admitir associados e dirigentes que não pertencem ao ramo laboral do sindicato é como contratar mercenários e os trabalhadores passam a si mesmos um atestado de menoridade. Se a lei sindical o permite acho que essa lei tal como a lei da greve devem ser revistas.

Fernando Santos Pessoa, Faro

O meu voto no BE

Foi com inegável satisfação que vi na TVI uma sondagem que dá 14,7% ao Bloco de Esquerda nas legislativas de Outubro. A fogosidade de Catarina Martins, aliada aos seus dons oratórios e à indiscutível vocação para as campanhas eleitorais, vão ter a devida recompensa pelos portugueses. Acresce que o Bloco soube sempre evidenciar os aspectos mais negativos da “geringonça”, o que lhe vai trazer, também, dividendos eleitorais. Muitos dos portugueses, mesmo de esquerda, como é o meu caso, não se revêem na “geringonça”, porque o PS tem uma grande tentação capitalista e os seus compromissos com Bruxelas inviabilizam uma politica mais justa, mais igual e mais social. (...) A produção legislativa do BE na AR mostra-se, de igual modo, bastante elevada – creio que lhe pertence o primeiro lugar entre todos os partidos – o que desmente, cabalmente, a ideia, algo enraizada, mas falsa, que se trata de uma força política que não sabe afirmar-se pela positiva. O Bloco diz não, mas também faz propostas e sabe dizer sim. Nunca o ouvi optar pelo nim, como muitos fazem.

Simões Ilharco, Lisboa